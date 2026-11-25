نهمین جشنواره ملی رسانه معلولان با معرفی و تجلیل از آثار برگزیده، در اصفهان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر نهمین جشنواره ملی رسانه معلولان گفت: بیش از ۷۰۰ اثر از ۲۹ استان کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در ۱۸ بخش مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.

منصور گلناری با اشاره به رشد ۸۰ درصدی آثار ارسالی به جشنواره امسال در مقایسه با سال گذشته افزود: این جشنواره فعالیت خود را از سه ماه پیش آغاز کرد و آثار رسیده تا روز آغاز داوری‌ها به دبیرخانه ارسال شد.

وی شناسایی و معرفی ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت در حوزه هنر، به‌ویژه رسانه را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره دانست و گفت: افراد دارای معلولیت از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فراوانی برخوردارند، اما نبود امکانات و زیرساخت‌های مناسب موجب شده است بخشی از این توانمندی‌ها کمتر دیده شود.

نهمین جشنواره ملی رسانه معلولان به همت اداره کل بهزیستی استان اصفهان و دبیرخانه این جشنواره برگزار شد و در آیین اختتامیه، ده‌ها اثر برگزیده مورد تجلیل قرار گرفتند.