مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان از رسیدگی به ۴ هزار و ۵۸۷ پرونده در کمیسیون‌های پزشکی بدوی، تجدیدنظر و استراحت پزشکی استان خبر داد.

رسیدگی به ۴ هزار و ۵۸۷ پرونده در کمیسیون‌های پزشکی تأمین اجتماعی خوزستان

رسیدگی به ۴ هزار و ۵۸۷ پرونده در کمیسیون‌های پزشکی تأمین اجتماعی خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آرتیکاس یزدان‌پناه گفت: از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده، یک‌هزار و ۳۲۱ پرونده در کمیسیون‌های بدوی پزشکی، ۴۷۱ پرونده در کمیسیون‌های تجدیدنظر و ۲ هزار و ۷۹۵ پرونده در کمیسیون‌های استراحت پزشکی رسیدگی شده است.

وی افزود: در کمیسیون‌های بدوی پزشکی استان، این پرونده‌ها طی ۱۳۳ جلسه بررسی شد که در نتیجه آن، ۴۰۵ نفر مشمول ازکارافتادگی کلی شناخته شدند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان ادامه داد: همچنین ۴۷۱ پرونده در ۶۰ جلسه کمیسیون‌های تجدیدنظر پزشکی بررسی شد که از این تعداد، ۵۰ نفر مشمول ازکارافتادگی کلی شناخته شدند.

یزدان‌پناه با اشاره به رسیدگی به ۲ هزار و ۷۹۵ پرونده استراحت پزشکی در ۲۴۳ جلسه گفت: در حال حاضر ۱۲ شورای پزشکی، ۲۵ پزشک معتمد و ۱۱ مرکز معتمد خاص در سطح استان فعالیت دارند.

وی افزود: کمیسیون‌های پزشکی تأمین اجتماعی خوزستان با توجه به گستردگی فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی و شرایط اقلیمی استان، با مراجعات قابل توجهی روبه‌رو هستند و رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌شدگان با رعایت عدالت، دقت و بی‌طرفی انجام می‌شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان خاطرنشان کرد: کارشناسان کمیسیون‌های پزشکی علاوه بر صیانت از منابع سازمان تأمین اجتماعی، مسئولیت حمایت از حقوق بیمه‌شدگان را نیز بر عهده دارند و تصمیم‌گیری در این کمیسیون‌ها نیازمند رعایت انصاف و پرهیز از افراط و تفریط است.