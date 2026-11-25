به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حجت‌الاسلام دکتر علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، طی احکامی، محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ علی جانباز، رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان انقلاب اسلامی؛ محمدصادق باطنی، رئیس مرکز کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما؛ سید جلال موسوی، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ علی رمضانی، دستیار شهردار تهران در توسعه کتاب و کتاب‌خوانی؛ رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش؛ صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش؛ حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ آزاده نظربلند، دبیرکل هیئت‌امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور؛ ابراهیم حیدری، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره خانه کتاب و ادبیات ایران؛ سید سعید بدیعی، مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی؛ سید مهدی باقریان، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری؛ حسن آقابابائی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش و ابوذر حسام‌پور، دبیر بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد را به‌عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد منصوب کرد.

در متن حکم رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، با تأکید بر جایگاه کتاب در شکوفایی اندیشه و نقش منابع آموزشی و تربیتی در صیانت از هویت نسل نو، بر ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات حوزه نشر و هدایت آنها در مسیر اهداف برنامه‌های درسی تأکید شده است.