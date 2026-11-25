فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۲۲ هزارو ۴۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع، از یک شرکت تولیدی در بخش خرمدشت به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار محمد قاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهارداشت: در پی اخبار واصله مبنی بر دپوی سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع در یک شرکت تولیدی در بخش خرمدشت، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرارگرفت.

وی افزود: ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع و هماهنگی قضایی با همراهی عوامل شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل، ۲ تانکر حاوی ۲۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه توزیع که بصورت غیرقانونی دپو شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و محموله مکشوفه تحویل عوامل شرکت نفت شد.