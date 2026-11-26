رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان با تاکید بر لزوم رعایت حداکثر سرعت مجاز در راه‌های درون و برون‌شهری، رعایت سرعت قانونی را مهم‌ترین عامل پیشگیری از تصادف و حفظ جان شهروندان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتح‌الله نصیریان گفت: بر اساس ماده ۱۲۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، در معابری که تابلو و علائم تعیین‌کننده سرعت وجود ندارد، حداکثر سرعت مجاز بر اساس نوع معبر و موقعیت آن تعیین می‌شود.

وی افزود: حداکثر سرعت در بزرگراه‌های شهری ۱۰۰، شریان‌های اصلی ۶۰، شریان‌های فرعی ۵۰ و معابر محلی و میدان‌ها ۳۰ کیلومتر در ساعت است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان گفت: همچنین در راه‌های برون‌شهری، حداکثر سرعت در بزرگراه‌ها ۱۱۰ و در جاده‌ها در روز ۹۵ و در شب ۸۵ کیلومتر در ساعت تعیین شده است.

سرهنگ نصیریان افزود: رانندگان علاوه بر توجه به تابلو‌های محدودیت سرعت، باید به شرایط جوی، وضعیت راه و حجم ترافیک هم در انتخاب سرعت مناسب توجه کنند.