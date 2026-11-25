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در هفته ششم لیگ دسته دوم فوتبال کشور، شایان دیزل فارس ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه ۴ آذر در ورزشگاه حافظیه به مصاف چوکای تالش رفت و با یک گل نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز فارس، در هفته ششم لیگ دسته دوم فوتبال کشور، شایان دیزل فارس ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه ۴ آذر در ورزشگاه حافظیه به مصاف چوکای تالش رفت و با یک گل نتیجه را واگذار کرد.
شایان دیزل فارس با ۹ امتیاز در رده پنجم جدول گروه ۲ این رقابتها قرار دارد.
برق شیراز دیگر نماینده فارس در این مسابقات با ۸ امتیاز در رده نهم جدول گروه یک قرار گرفته است.
لیگ دسته دو فوتبال کشور با حضور ۲۸ تیم در دو گروه ۱۴ تیمی برگزار میشود.