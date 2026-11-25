تجربه‌ها و روایت‌های مردمی از جنگ تحمیلی دوم و سوم، در قالب کتاب «ایران‌نگار» با مشارکت نویسندگان و پدیدآورندگان استان البرز گردآوری و منتشر شد. این اثر با هدف مستندسازی خاطرات و رویدادهای اجتماعی دوران جنگ و انتقال جلوه‌هایی از مقاومت، همدلی و ایستادگی مردم به نسل‌های آینده به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، آیین اختتامیه رویداد روایت و داستان استان البرز و رونمایی از کتاب «ایران‌نگار» با حضور جمعی از مسئولان، نویسندگان، شاعران و فعالان فرهنگی در کرج برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در این مراسم، ثبت و مستندسازی تجربه‌های مردم در جریان جنگ‌های اخیر را ضرورتی فرهنگی و تاریخی دانست و گفت: ایده اولیه این رویداد، گردآوری و ثبت اتفاقات ارزشمند و تجربه‌های اجتماعی مردم در جریان جنگ دوازده‌روزه و جنگ چهل‌روزه یا جنگ رمضان و تبدیل آن‌ها به اثری ماندگار بود که کتاب به‌عنوان یکی از بهترین قالب‌ها برای حفظ این روایت‌ها انتخاب شد.

ابراهیم شریفی با اشاره به نقش نویسندگان و فعالان ادبی در شکل‌گیری این مجموعه افزود: همراهی انجمن‌های ادبی، شاعران، نویسندگان و مردم در بازتاب تجربه‌های مقاومت، تاب‌آوری، وحدت، همدلی و کمک به یکدیگر، زمینه برگزاری این رویداد و شکل‌گیری کتاب ایران‌نگار را فراهم کرد.

وی با اشاره به استقبال جامعه ادبی استان از فراخوان این رویداد اظهار داشت: در مجموع ۷۲ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی آثار، ۱۶ اثر واجد شرایط انتشار در کتاب «ایران‌نگار» شناخته شدند.

شریفی ادامه داد: در مجموعه منتشرشده، پنج داستان به‌عنوان آثار برگزیده و چهار روایت نیز به‌عنوان روایت‌های برتر انتخاب شدند که در آیین اختتامیه از نویسندگان و پدیدآورندگان آن‌ها تجلیل شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با تأکید بر اهمیت ادبیات در ثبت حافظه تاریخی و اجتماعی جامعه گفت: روایت‌های مردمی از حوادث و رویدادهای مهم، بخشی از هویت تاریخی هر جامعه را شکل می‌دهند و ثبت آن‌ها در قالب آثار ادبی و مستند می‌تواند مانع فراموش شدن تجربه‌ها و ارزش‌های شکل‌گرفته در مقاطع حساس تاریخی شود.

کتاب «ایران‌نگار» حاصل تلاش نویسندگان و روایتگرانی است که با نگاه ادبی و اجتماعی، گوشه‌هایی از تجربه زیسته مردم در روزهای جنگ را به تصویر کشیده‌اند؛ روایت‌هایی از ایستادگی، همبستگی اجتماعی و همراهی مردم که می‌تواند به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی و ادبی استان البرز برای نسل‌های آینده باقی بماند.

این رویداد با هدف تقویت ادبیات مقاومت، حمایت از نویسندگان بومی و فراهم کردن زمینه ثبت و انتقال روایت‌های مردمی از جنگ به نسل‌های آینده برگزار شد.