استاندار در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، مجموعه‌ای از مطالبات و پیشنهاد‌های اجرایی را برای فعال سازی ظرفیت‌های اقتصادی استان مطرح کرد.

تفویض اختیار، تسهیل تأمین مالی و آزادسازی ظرفیت‌های مرزی؛ سه مطالبه استاندار از مجلس شورای اسلامی

تفویض اختیار، تسهیل تأمین مالی و آزادسازی ظرفیت‌های مرزی؛ سه مطالبه استاندار از مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار تأمین مالی طرح‌های سرمایه گذاری پیش بینی شده در سند اجرایی توسعه با نرخ سودی ۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ سود مصوب بانکی را از مهم‌ترین مطالبات استان ذکر کرد.

وی تعیین تکلیف شناور‌های فاقد مجوز و فراهم کردن امکان صدور مجوز واردات کالا‌های اساسی، از جمله دام و گوشت، از کشور‌های همسایه و آفریقا را نیز خواستار شد.

بیجار همچنین با اشاره به اهمیت منابع آب در برنامه‌ریزی توسعه‌ای استان، خواستار تفویض اختیار در تعیین و تخصیص منابع آبی سد‌ها برای بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی شد.

در این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس حمایت قاطع خود را از برنامه‌های توسعه‌ای استان و اقدامات انجام شده برای اجرای سند اجرایی توسعه اعلام کردند و بر پیگیری موضوعات مطرح شده از طریق وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تخصصی تأکید داشتند.