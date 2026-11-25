وزیر کشور گفت: با تاکید رئیس جمهور منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی در استان‌ها، به خود استان‌ها برمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مومنی در نشست معاونان عمرانی استان‌داری‌های سراسر کشور که با حضور سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزار شد، افزود: با صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در مصرف انرژی می‌توانیم از زمستان عبور کنیم.

وزیر کشور همچنین بر استفاده از ظرفیت گروه‌های مرجع در استان‌ها برای کاهش مصرف انرژی تاکید کرد.

مومنی با بیان اینکه انرژی میراث آیندگان است و درست مصرف کردن آن باید به رفتار تبدیل شود، گفت: تغییر رفتار زمان‌بر است و نیاز به ممارست و استفاده از روش‌های نوین دارد.

وزیر کشور افزود: موضوع انرژی در شرح وظایف وزارت کشور نیست، اما با توجه به اهمیت موضوع و ورود رئیس جمهور به آن مجموعه وزارت کشور وظیفه خود می‌داند که برای کاهش مصرف انرژی از همه ظرفیت‌ها بهره بگیرد.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در شهر‌های مختلف، از معاونان عمرانی استانداری‌ها خواست پروژه‌های نیمه تمام را دسته‌بندی کنند و هر کدام که نفع بیشتر و زودتری به مردم می‌رساند، در اولویت قرار دهند.

مؤمنی تاکید کرد: هیچ پروژه عمرانی جدیدی نباید بدون تامین منابع مالی آن، آغاز شود.

در این نشست تفاهم‌نامه همکاری چهارجانبه طراحی، استقرار، راهبری، بهره‌برداری و نگهداری سامانه ملی پایش انرژی کشور بین وزارت کشور، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، وزارت ارتباطات و کانون دفاتر خدمات پیشخوان دولت امضا شد.

نصرتی معاون عمرانی وزیر کشور نیز در پایان این نشست با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه گفت: با توجه به فعالیت گسترده دفاتر پیشخوان دولت در نقاط مختلف کشور و آمادگی آنها برای ایجاد سامانه‌ها و برقراری ارتباط با سامانه‌های ملی، این ظرفیت در کنار مجموعه‌های مرتبط قرار گرفته است تا پوشش اطلاعاتی کشور در حوزه انرژی تکمیل شود.

نصرتی ادامه داد: اکنون در سامانه ملی پایش انرژی، نگرانی از بابت پوشش اطلاعاتی وجود ندارد و تمام روستاها، بخش‌ها و شهر‌های کشور می‌توانند آخرین اطلاعات خود را در زمینه صرفه‌جویی، پروژه‌ها و اقدامات مربوط به بهینه‌سازی انرژی در اختیار این سامانه قرار دهند.

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری از سامانه ملی پایش انرژی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی و بهره‌برداری از این سامانه، امکان مدیریت بهینه انرژی و برنامه‌ریزی‌های کلان‌مقیاس در بخش‌های صنعت، کشاورزی و مصارف خانگی و تجاری فراهم خواهد شد.