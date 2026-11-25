یک افسر پلیس انگلیس که از او به عنوان فرمانده وین کوزنز، افسر متجاوز و قاتل پلیس انگلیس، معرفی شده است به جرم تجاوز به زنی که در خواب بود به بیش از یک دهه زندان محکوم شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، به نقل از روزنامه ایندیپندنت، گلن ماهونی ۵۴ ساله و بازرس ارشد پلیس انگلیس، روز سه‌شنبه در دادگاه شهر «میدستون» به جرم دو فقره تجاوز و یک فقره تعرض جنسی علیه زنی در خانه خود به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم و نام او برای همیشه در فهرست مجرمان جنسی ثبت شد.

این پلیس مجرم در زمان دستگیری بازرس ارشدِ «نیروی پلیس هسته‌ای غیرنظامی» (CNC) بود، همچنین مشخص شد که او به همراه ۶ تن از همکارانش، پیام‌هایی حاوی تبعیض جنسیتی در دو گروه واتس‌اپ منتشر کرده‌اند.

تریسی ایوانز، از پلیس کنت، گفت: «سوءاستفاده از زنی که در خواب است و در آسیب‌پذیرترین وضعیت خود قرار دارد، اقدامی به غایت شرم‌آور است؛ انکار وقوع این ماجرا و وادار کردن قربانی به بازخوانی آن تجربه دردناک در جریان محاکمه نیز، اوضاع را به مراتب بدتر می‌کند. رفتار او شنیع بود و اکنون باید مدت قابل‌توجهی را پشت میله‌های زندان سپری کند؛ جایی که دیگر نمی‌تواند به قربانی‌اش یا هر زن دیگری که ممکن بود در آینده سر راهش قرار گیرد، آسیبی برساند.»

۶ افسر دیگری که نامشان در گفت‌و‌گو‌های گروهی واتس‌اپ مطرح شده بود در جلسات رسیدگی به تخلفات (که در سطحی پایین‌تر از جلسات رسمی رسیدگی به تخلفات سنگین قرار دارد) حاضر شدند و برای هر یک از آنها یک اخطار کتبی صادر شد، بدون آنکه الزامی برای انتشار جزئیات پرونده‌شان وجود داشته باشد.

سایمون چسترمن، رئیس پلیس هسته‌ای (CNC)، جرایم ماهونی را «نفرت‌انگیز» توصیف کرد و آن را «جدی‌ترین نوع خشونت جنسی علیه یک قربانی زنِ آسیب‌پذیر که قادر به دادن رضایت نبود» دانست.

«وین کازنیز»، افسر پیشین پلیس لندن به جرم ربایش، تجاوز جنسی، کشتن و سوزاندن دختری به نام» سارا اورارد در ۵ سال پیش به حبس ابد محکوم شد. جنایت این افسر ارشد پلیس انگلیس موج گسترده‌ای از واکنش‌های عمومی و بحث در مورد امنیت زنان و دختران، خشونت ساختاری پلیس و اعتماد عمومی به نیروی پلیس در انگلیس ایجاد کرد و حس اعتماد به پلیس را در جامعه به شدت تضعیف کرد به ویژه پس از اینکه فاش شد بار‌ها درباره رفتار‌های هنجار شکنانه این افسر پلیس توسط همکاران زن به فرماندهان پلیس گزارش شده بود.