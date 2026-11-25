نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از طریق فرودگاه بین المللی شهید سلیمانی اهواز وارد استان خوزستان شد و در سفر سه‌روزه خود، از شهرستان‌های اندیمشک، ماهشهر، ایذه و شوشتر بازدید و با مردم این مناطق دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا حاجی‌بابایی، چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی وارد اهواز شد و مورد استقبال سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان استان قرار گرفت.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به استان با اشاره به نقش مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس گفت: ملت ایران به خوزستان مدیون است؛ هشت سال دفاع مقدس و شهدای بزرگی که این خطه تقدیم کشور کرد، گواه این موضوع است.

حاجی‌بابایی با اشاره به برنامه سفر خود اظهار کرد: در روزهای آینده در شهرستان‌های اندیمشک، ماهشهر، ایذه و شوشتر برنامه‌هایی خواهیم داشت و با مردم این مناطق دیدار و گفت‌وگو خواهیم کرد.

وی همچنین بر ضرورت قدردانی از مردم خوزستان و توجه به مسائل و مطالبات آنان تأکید کرد.