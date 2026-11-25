وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت حملات نظامی رژیم اسرائیل علیه لبنان تصریح کرد: تشدید اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، همزمان با ایام گرامیداشت استقلال این کشور، گویای این حقیقت عریان است که دشمن صهیونیستی بزرگترین تهدید برای استقلال، تمامیت سرزمینی، امنیت و ثبات لبنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف در جنوب لبنان و تخریب زیرساخت‌های مدنی در این کشور را به‌شدت محکوم و بر حق ذاتی لبنان برای دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی این کشور تأکید کرد.

در ادامه این بیانیه آمده‌است: تشدید اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان، همزمان با ایام گرامیداشت استقلال این کشور، نقض فاحش منشور سازمان ملل و توافق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ بوده و گویای این حقیقت عریان است که دشمن صهیونیستی بزرگترین تهدید برای استقلال، تمامیت سرزمینی، امنیت و ثبات لبنان است.

وزارت امور خارجه تاکید کرد: بدون تردید اقدامات رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایات شدید بین‌المللی از جمله نسل‌کشی و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل در غزه و کرانه باختری، لبنان، سوریه و سایر کشور‌های منطقه، شایسته واکنش قاطع سازمان ملل و جامعه حهانی است، اما آمریکا به‌عنوان بزرگترین حامی و همدست اسرائیل مانع از هرگونه اقدام موثری در این زمینه شده است. بی‌عملی شورای امنیت در قبال اشغال مناطق وسیعی از لبنان و تداوم حملات تجاوزکارانه علیه این کشور، که با حمایت و همراهی آمریکا و برخی دیگر از کشور‌های غربی صورت می‌گیرد، نه تنها اعتبار این نهاد را زیر سوال برده بلکه موجب تشدید قانون‌شکنی و ارتکاب جنایات شدید از سوی رژیم صهیونیستی گردیده است.

سازوکار‌های فاقد اجماع ملی با هدف پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی انجام می‌شود

این بیانیه افزود: وزارت امور خارجه همچنین مداخلات مخرب آمریکا در امور داخلی لبنان را محکوم می‌کند و هشدار می‌دهد که تحرکات واشنگتن برای ایجاد سازوکار‌های فاقد اجماع ملی در لبنان که با هدف زمینه‌سازی جهت پیشبرد اهداف شوم و توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، نه تنها تأمین‌کننده حقوق و منافع ملی لبنان نیست و نمی‌تواند مانع اشغال‌گری، توسعه‌طلبی، تجاوز و تروریسم رژیم صهیونیستی علیه لبنان گردد؛ بلکه خطرات جدی متوجه استقلال، امنیت، ثبات و انسجام ملی لبنان خواهد کرد.

در پایان بیانیه آمده‌است: وزارت امور خارجه ضمن تجلیل از ایستادگی و پایداری ملت شریف لبنان در مقابله با تجاوز نظامی و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان در مسیر دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور تاکید می‌کند.