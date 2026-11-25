مراسم بزرگداشت سالروز شهادت حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع) همزمان با ۱۵ جمادی‌الثانی، با مشارکت گسترده مردم جنوب شرق استان تهران در حرم مطهر ایشان در شهرستان پیشوا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ۱۵ جمادی الثانی مراسم سالروز شهادت حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع) در حرم مطهر ایشان در شهرستان پیشوا برگزار گردید.

در این مراسم که با مشارکت پرشور مردم جنوب شرق استان تهران برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن تجلیل از مقام والای این ولی‌نعم و شخصیت بزرگ اسلامی، در ایام حزن و ماتم ایشان به ذکر مداحی و دعا پرداختند.