به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، امیرحسن اسدی افزود: همچنین از خوراندن خودسرانه مواد غذایی و مایعات پرهیز کرده و رسیدگی پزشکی را به تأخیر نیندازند.

وی گفت: تاکنون ۶۰ تن به علت مسمومیت ناشی از مصرف الکل در این مرکز درمانی پذیرش شده‌اند که متأسفانه ۲ تن از آنان جان خود را از دست داده‌اند.

متخصص طب اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس گفت: کم سن‌ترین فرد مسموم ۱۴، و مسن‌ترین آنان ۵۰ سال سن داشت و بخش قابل توجهی از مراجعه‌کنندگان را نوجوانان تشکیل می‌دهند.

امیرحسن اسدی با هشدار درباره خطرات مصرف مشروبات الکلی تقلبی و حاوی متانول گفت: متانول ماده‌ای بسیار سمی است که می‌تواند به دستگاه عصبی، به‌ویژه بینایی آسیب جدی وارد کند و حتی مصرف مقدار کم آن نیز موجب نابینایی یا مرگ شود.

وی، بی‌حالی، تهوع مکرر، کاهش سطح هوشیاری، اختلال در راه رفتن و صحبت کردن، افت قند خون و تغییر رفتار را از جمله علائم احتمالی مسمومیت با الکل‌های سمی عنوان کرد و گفت: کبودی لب‌ها و اندام‌ها، اختلالات تنفسی و مشکلات قلبی نیز ممکن است در این افراد بروز کند.

متخصص طب اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس افزود: خانواده‌ها در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیرعادی در رفتار، سطح هوشیاری یا وضعیت جسمی افراد به‌ویژه نوجوانان، باید با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته یا فرد را به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفت: با مراجعه ۱۲ تن دیگر به مراکز درمانی، شمار مسمومان ناشی از مصرف الکل در هرمزگان به ۹۰ تن افزایش یافت.

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فریده حسن‌زاده افزود: از مجموع مسمومان شناسایی‌شده، ۷ تن در بندرعباس، میناب ۴ و یک تن در رودان به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

وی گفت: اکنون ۷۲ تن از مسمومان در مراکز درمانی بندرعباس، میناب، قشم و رودان بستری هستند.