دبیر بیستمین جایزه ملی کیفیت از افزایش ۱۵ درصدی متقاضیان این جایزه نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال ۵۵۰ سازمان برای دریافت جایزه ملی کیفیت اعلام آمادگی کردند که ۱۶۳ سازمان پس از ارزیابی، شایسته دریافت جایزه شدند.

فرحناز قلاسی مود در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ از افزایش ۱۵ درصدی متقاضیان جایزه ملی کیفیت و شناسایی ۱۶۳ سازمان شایسته تقدیر خبر داد و گفت: بررسی چهار بنگاه اقتصادی نشان می‌دهد استقرار استاندارد‌ها و شاخص‌های کیفیت تا ۱۴ درصد بر سود خالص تأثیر مستقیم داشته است.

وی با تشریح فلسفه و روند برگزاری جایزه ملی کیفیت ایران گفت: این جایزه بر اساس ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و با هدف سنجش نرخ کیفیت و ترویج تعالی سازمانی به سازمان ملی استاندارد ایران واگذار شده است.

دبیر بیستمین جایزه ملی کیفیت با اشاره به بررسی تطبیقی مدل‌های مختلف جایزه کیفیت در جهان افزود: سال گذشته با بررسی مدل EFQM و بیش از ۲۰ مدل دیگر، مدل جایزه ملی کیفیت ایران با توجه به شرایط کشور بازنگری و اصلاح شد.

قلاسی مود فلسفه اصلی این جایزه را سوق دادن سازمان‌ها به سمت تعالی، بهبود مستمر و افزایش رقابت‌پذیری دانست و گفت: شرکت در این جایزه داوطلبانه و مبتنی بر خوداظهاری سازمان‌هاست و هدف آن صرفاً اعطای جایزه نیست، بلکه ترویج فرهنگ کیفیت در همه بخش‌های اقتصادی و سازمانی کشور است.

دبیر بیستمین جایزه ملی کیفیت با بیان اینکه کیفیت در این مدل تنها به محصول و انطباق آن با الزامات استاندارد محدود نمی‌شود، افزود: در جایزه ملی کیفیت، ۱۰ معیار اصلی از جمله راهبری و مدیریت، منابع انسانی، مدیریت منابع، انرژی، محیط زیست، فرایند‌ها و کیفیت محصول بررسی می‌شود که این معیار‌ها در مجموع ۱۱۸ زیرمعیار دارند.

قلاسی مود با اشاره به افزایش مشارکت سازمان‌ها در دوره امسال اظهار کرد: در مرحله نخست، ۵۵۰ سازمان برای حضور در جایزه اعلام آمادگی کردند که نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش داشت.

وی ادامه داد: از میان متقاضیان، ۱۸۳ سازمان واجد شرایط ارزیابی اولیه و نهایی شدند که پس از بررسی‌ها، ۲۰ سازمان از فرایند حذف شدند و در نهایت ۱۶۳ سازمان شایستگی دریافت جایزه در سطوح مختلف را داشتند.

دبیر بیستمین جایزه ملی کیفیت سطوح جایزه ملی کیفیت را شامل تندیس‌های زرین، سیمین و برنز، چهار سطح اشتهار و سطح اهتمام عنوان کرد و گفت: سازمان‌ها در آغاز مسیر تعالی می‌توانند با دریافت سطح اهتمام وارد این فرایند شوند و به‌تدریج برای دستیابی به سطوح بالاتر تلاش کنند.

وی با تأکید بر اینکه جایزه ملی کیفیت مختص صنایع تولیدی نیست، افزود: سازمان‌های فعال در بخش‌های خدمات، خودرو و حمل‌ونقل، ساختمان و معدن، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، نساجی، صنایع غذایی، مکانیک، مهندسی پزشکی و نهاد‌های ارزیابی انطباق نیز در این جایزه حضور دارند.

دبیر بیستمین جایزه ملی کیفیت با اشاره به اینکه بیشترین مشارکت‌کنندگان در دوره امسال از حوزه‌های صنایع غذایی، مکانیک، برق و مهندسی پزشکی هستند، گفت: سازمان‌های دولتی و بنگاه‌های خدماتی نیز می‌توانند در این فرایند شرکت کنند.

وی درباره نحوه ارزیابی متقاضیان اظهار کرد: تیم‌های ارزیابی متشکل از سرارزیاب، ارزیابان تخصصی و در صورت نیاز کارشناسان فنی، ابتدا مستندات سازمان‌ها را بررسی و سپس ارزیابی حضوری انجام می‌دهند.

قلاسی مود افزود: استقلال و شایستگی ارزیابان از الزامات اصلی این جایزه است و پس از ارائه گزارش‌های ارزیابی، تیم دیگری نتایج را صحه‌گذاری می‌کند؛ سپس گزارش‌ها در کمیته فنی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و صاحب‌نظران بررسی و در نهایت به کمیته سیاست‌گذاری ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه دریافت بازخورد از نقاط قوت و ضعف سازمان‌ها یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این جایزه است، گفت: سازمان‌ها با شرکت در این فرایند، مسیر بهبود و تعالی خود را شناسایی می‌کنند و تکرار حضور آنها می‌تواند نشان‌دهنده حرکت به سمت ارتقای سطح کیفیت باشد.

به گفته وی امسال ۳۴ درصد از سازمان‌های حاضر در فهرست برگزیدگان، در دوره گذشته نیز شرکت کرده بودند که این موضوع برای ما اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد سازمان‌ها پس از دریافت بازخورد، برای ارتقای سطح خود دوباره در جایزه حضور پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به تفاوت جایزه ملی کیفیت با نشان استاندارد افزود: این جایزه علاوه بر کیفیت محصول، ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را نیز در نظر می‌گیرد و به تقویت اصول ESG شامل حفظ محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و حکمرانی سازمانی کمک می‌کند.

دبیر بیستمین جایزه ملی کیفیت از برنامه‌ریزی برای تدوین مشوق‌های جدید در حوزه تنظیم‌گری فنی خبر داد و گفت: سازمان ملی استاندارد امسال آسیب‌شناسی فرایند جایزه را انجام داده و یکی از محور‌های آن، بررسی مشوق‌هایی است که سازمان‌های برگزیده می‌توانند در حوزه تنظیم‌گری فنی دریافت کنند؛ نتایج این بررسی برای سال آینده ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به تأثیر اقتصادی استاندارد‌ها بر بنگاه‌ها اظهار کرد: سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) روش‌شناسی مشخصی برای ارزیابی تأثیر استاندارد‌ها بر شاخص‌های اقتصادی بنگاه‌ها تدوین کرده است و بسیاری از کشور‌ها با استفاده از این روش، تأثیر استانداردسازی بر سودآوری کسب‌وکار‌ها را بررسی کرده‌اند.

قلاسی مود افزود: در برخی بررسی‌های بین‌المللی، تأثیر استاندارد‌ها بر سود بنگاه‌ها به حدود ۲۰ درصد رسیده است و سازمان ملی استاندارد ایران نیز امسال برای نخستین بار این ارزیابی را در چهار بنگاه اقتصادی انجام داد که نتایج آن، تأثیر مستقیم تا ۱۴ درصدی استقرار استاندارد‌ها و شاخص‌های کیفیت بر سود خالص را نشان داد.

وی تأکید کرد: کیفیت در بلندمدت می‌تواند بهره‌وری و سودآوری بنگاه‌ها را افزایش دهد و سازمان‌هایی که برای ارتقای کیفیت سرمایه‌گذاری نکنند، به‌تدریج از چرخه تولید و رقابت حذف خواهند شد.

دبیر بیستمین جایزه ملی کیفیت درباره تأثیر جایزه ملی کیفیت بر صادرات و بازار‌های بین‌المللی نیز گفت: تاکنون ارزیابی عددی مشخصی از تأثیر حضور برگزیدگان سال گذشته بر سود و صادرات آنها انجام نشده است، اما این موضوع در برنامه‌های امسال قرار دارد.

وی افزود: قرار است تعدادی از سازمان‌ها به‌صورت تصادفی انتخاب شوند و با استفاده از روش‌شناسی ارزیابی تأثیر استاندارد‌ها بر زنجیره ارزش، میزان اثرگذاری کیفیت بر عملکرد اقتصادی آنها بررسی و نتایج منتشر شود.