به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ابوالفضل واحدی معاون وزیر علوم گفت: تأکید وزارت علوم بر استفاده همه دانشگاه‌ها از ظرفیت آموزش حضوری در تمام مقاطع تحصیلی است و اگر دانشگاهی کلاس‌های خود را غیرحضوری اعلام کرده باشد، این موضوع باید بررسی شود.

واحدی افزود: تاکنون هیچ بخشنامه‌ای از سوی وزارت علوم برای غیرحضوری شدن کلاس‌های دانشگاه‌ها ابلاغ نشده است و اعلام چنین تصمیمی بدون هماهنگی با وزارت علوم، با سیاست‌ها و رویه این وزارتخانه همخوانی ندارد.

وی گفت: دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی این موضوع را پیگیری و صحت‌وسقم آن را بررسی خواهد کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: در حال حاضر تصمیمی از سوی وزارت علوم برای غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها اتخاذ نشده است.