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مراسم نمادین تونل پرچم با هدف تجدید پیمان با ارزشهای انقلاب اسلامی، امروز چهارشنبه چهارم آذرماه در مسیرهای مختلف شهر مشهد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسانرضوی،مراسم نمادین تونل پرچم از ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۲:۰۰ در چندین محور شهر مشهد اجرا خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلام شده، مسیر این مراسم از بلوار صادقیه آغاز شده و با عبور از شهدای نیروی دریایی، میدان ولیعصر، مجیدیه، خلیج فارس، چهارراه ورزش و مخابرات، به مسیرهای سید رضی، بلوار معلم، چهارراه آزادشهر و پارک ملت ادامه مییابد.
این مسیر پس از عبور از بلوار سجاد، میدان جانباز، میدان فردوسی، بلوار قرنی، چهارراه میدانبار و میدان شهید رئیسی، وارد محدوده میدان شهداء و چهارراه شهداء شده و با عبور از محور «حرم مطهر»، در ادامه مسیر به بلوار مصلی، چهارراه مصلی، تقاطع شهید رستمی، بزرگراه بسیج، بلوار حر و در نهایت شهرک شهید رجایی ختم میشود.
شایان ذکر است که این مراسم با شعار نمادین ایجاد «تونل پرچم» در ابعادی گسترده در سطح شهر برگزار میگردد تا نمادی از اقتدار و حضور پررنگ پرچم جمهوری اسلامی در فضای شهری باشد.