به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی،مراسم نمادین تونل پرچم از ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۲:۰۰ در چندین محور شهر مشهد اجرا خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام شده، مسیر این مراسم از بلوار صادقیه آغاز شده و با عبور از شهدای نیروی دریایی، میدان ولیعصر، مجیدیه، خلیج فارس، چهارراه ورزش و مخابرات، به مسیر‌های سید رضی، بلوار معلم، چهارراه آزادشهر و پارک ملت ادامه می‌یابد.

این مسیر پس از عبور از بلوار سجاد، میدان جانباز، میدان فردوسی، بلوار قرنی، چهارراه میدان‌بار و میدان شهید رئیسی، وارد محدوده میدان شهداء و چهارراه شهداء شده و با عبور از محور «حرم مطهر»، در ادامه مسیر به بلوار مصلی، چهارراه مصلی، تقاطع شهید رستمی، بزرگراه بسیج، بلوار حر و در نهایت شهرک شهید رجایی ختم می‌شود.

شایان ذکر است که این مراسم با شعار نمادین ایجاد «تونل پرچم» در ابعادی گسترده در سطح شهر برگزار می‌گردد تا نمادی از اقتدار و حضور پررنگ پرچم جمهوری اسلامی در فضای شهری باشد.