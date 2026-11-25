در پی جنگ افروزی آمریکا برای مردم اروپا، همزمان با شروع فصل سرما ، قیمت گاز در بازار اروپا با بیش از ۲۱۱ درصد افزایش داشته است و نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از «صد یورو» در هر مگاوات ساعت رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، خبر شروع دوره سرما در اروپا این روز‌ها برای بسیاری از ساکنان این قاره به کابوس افزایش بهای گاز و برق و قبوض سنگین انرژی مبدل شده است به ویژه برای خانواده‌های کم درآمد و بازنشستگانی که می‌گویند: در این شرایط ناچارند از میان گرم کردن خانه یا تامین غذای کافی برای خود یا افراد خانواده یکی را انتخاب کنند.

همزمان با شروع فصل سرما در اروپا این هفته قیمت عمده فروشی گاز در بازار اروپا با بیش از ۲۱۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از «صد یورو» در هر مگاوات ساعت رسیده است.

اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپایی در جمع مقامات اروپایی گفت: «خانوار‌ها و اقتصاد‌های اروپا هزینه بحرانی را می‌پردازند که بسیار دور از مرز‌های ماست. از ماه فوریه امسال، بهای سوخت دو برابر شده است و اروپاییان ۱۰۰ میلیارد یوررو هزینه اضافه‌تر برای واردات سوخت پرداخته‌اند، صنایع اروپا تحت فشار فراوان قرار دارند و خانوار‌ها در پرداخت صورتحساب گاز و برق مستاصل شده‌اند و با ورود به فصل زمستان این مشکلات بیشتر هم می‌شود.»

کارشناسان کاهش صادرات گاز مایع قطر به علت بسته شدن تنگه هرمز، رقابت میان خریداران گاز، کاهش بی سابقه ذخایر گاز اروپا و پیش بینی سرمای شدیدتر از سال‌های پیش را از عوامل مهم گرانی بی سابقه گاز در اروپا می‌دانند.

ویل کندی، کارشناس در این باره گفت: بهای گاز و برق در اروپا با شروع فصل سرما به سرعت در حال افزایش است در حالی که عرضه جهانی گاز همچنان محدود است، نروژ بزرگترین تأمین‌کننده گاز اروپا با قطعی مداوم برق در برخی از تأسیسات مواجه است، اگر این سرما ماه آینده هم ادامه پیدا کند، بهای انرژی در اروپا باز هم بیشتر می‌شود.

در انگلیس اعلام شد: آفجم نهاد ناظر بر بازار انرژی در این کشور سقف قیمت انرژی را ۲۶ درصد افزایش می‌دهد که هزینه تامین انرژی خانوار‌ها را سالانه به طور متوسط حدود ۴۵۰ پوند افزایش خواهد داد و بدین ترتیتب انگلیسی‌ها در پی جنگ افروزی رژیم‌های آمریکا و اسراییل جزو کشور‌هایی هستند که سنگین‌ترین بهای انرژی در اروپا را می‌پردازند.

تازه‌ترین گزارش نهاد ناظر بر انرژی در انگلیس افجم نشان می‌دهد در سه ماهه دوم امسال، یعنی چند ماه پیش از شروع فصل سرما و گرانی بهای انرژی بیش از ۲ میبلیون خانوار نتوانستند از پس پرداخت هزینه‌های انرژی برآیند که نسبت به سال ۲۰۲۱ سه برابر است.

یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: اینکه یک درصد ثروتمندان بخش عمده ثروت جامعه را در اختیار دارند در حالی که کودکان، بزرگسالان، مادران روز‌ها در خیابان از فقر و گرسنگی رنج می‌برند و شب‌ها در خانه از سرما می‌لرزند و هیچ کاری هم از دستشان برنمی‌آید، واقعاً تکان‌دهنده و شرم آوراست.

افزایش روز افزون شمار مشترکان بدهکار، شرکت‌های برق و گاز را در انگلیس بر آن داشت تا کنتور‌های کارتی برای برای بدهکاران نصب کنند، کنتور‌هایی که پیش از استفاده از برق یا گاز باید بهای آن پرداخت و اصطلاحا شارژ شود.