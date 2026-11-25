مدیر مرکز فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از انجام بیست و ششمین عمل اهدای عضو با پیوند اعضای بانوی ۲۴ ساله اهل شهرستان کارون به ۳ بیمار نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر عباس چنانه بیان داشت: بیست و ششمین عمل اهدای عضو از یک بانوی ۲۴ ساله اهل شهرستان کارون به سه بیمار نیازمند پیوند عضو زندگی بخشید.

وی اظهار کرد: این عمل اهدای عضو با رضایت خانواده بیمار که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود امروز با موفقیت در بیمارستان گلستان اهواز انجام شد.

دکتر چنانه می گوید: کلیه‌ها و کبد وی به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد.

به گفته مدیر مرکز فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ؛ خوزستان از نظر شیوع بیماری‌های مزمن منجر به پیوند و تعداد بیماران جدید، رتبه نخست کشور را دارد.

بر اساس این گزارش بیست و پنجمین عمل اهدای عضو، اوایل آبان ماه از یک مرد باغملکی مرگ مغزی در بیمارستان گلستان اهواز انجام شد.

مرگ مغزی به حالتی می گویند که در آن مغز عملکرد اصلی خود را از دست می دهد و تنفس و ضربان قلب به کمک دستگاه انجام می شود و قابلیت برگشت به زندگی وجود ندارد.

اهدای عضو یک فرآیند جراحی است که در آن یک عضو ازکار افتاده با عضوی سالم از فردی دیگر جایگزین می‌شود.

دریافت‌کنندگان عضو معمولا بیمارانی هستند که در مراحل پایانی نارسایی اندام‌های حیاتی قرار دارند؛ بنابراین عمل اهدای عضو می‌تواند جان آنان را نجات دهد، با این حال، به دلیل کمبود اعضای اهدایی، همه افراد نیازمند پیوند به‌موقع عضو مناسب را دریافت نمی‌کنند.