به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، طرح پاییزه فروش حضوری و مجازی کتاب‌فروشی‌ها در سامانه «بازار کتاب» با مشارکت ۳۱۲ کتاب‌فروشی از شنبه (۲۳ آبان ۱۴۰۵) آغاز به کار کرد و با دو روز تمدید، ساعت ۲۴ یکشنبه (یکم آذر ۱۴۰۵) به پایان رسید.

در این طرح، ۱۷ هزار و ۷۳۹ نفر از سراسر کشور کتاب خریدند که ۹ هزار و ۶۱۳ نفر (۵۴ درصد) آنها زن و هشت هزار و ۱۲۶ نفر (۴۶ درصد) مرد بودند.

از ۴۳ هزار و ۱۸۱ جلد کتاب فروخته‌شده در طرح پاییزه فروش حضوری و مجازی کتاب‌فروشی‌ها در سامانه «بازار کتاب»، ۳۵ هزار و ۹۱۶ جلد (۸۳ درصد) به‌صورت حضوری و هفت هزار و ۲۶۵ جلد (۱۷ درصد) به‌صورت مجازی به فروش رسید.

مبلغ کل فروش کتاب در این طرح به ۲۸۷ میلیارد و ۷۲۸ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۵۱ ریال رسید.

از این مبلغ، ۲۶۴ میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۱۵۳ ریال (۹۲ درصد) سهم فروش حضوری و ۲۲ میلیارد و ۹۸۹ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۸۹۸ ریال (۸ درصد) سهم فروش مجازی طرح پاییزه در سامانه «بازار کتاب» بود.

مبلغ یارانه اختصاص‌یافته به خریداران نیز ۵۱ میلیارد و ۷۸۶ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۶۰۹ ریال شد که ۴۷ میلیارد و ۵۸۸ میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۰ ریال (۹۲ درصد) آن در خرید‌های حضوری و چهار میلیارد و ۱۹۸ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۷۲۰ ریال (۸ درصد) در خرید‌های مجازی طرح پاییزه سامانه «بازار کتاب» هزینه شد.

عملکرد کتاب‌فروشی‌های حاضر در طرح پاییزه «بازار کتاب» نشان می‌دهد یک کتاب‌فروشی فروشی بالاتر از ۴۰ میلیارد ریال را ثبت کرده است.

۱۵ کتاب‌فروشی نیز بین پنج تا ۱۰ میلیارد ریال و ۵۶ کتاب‌فروشی بین یک تا پنج میلیارد ریال در طرح پاییزه فروش حضوری و مجازی کتاب‌فروشی‌ها در سامانه «بازار کتاب» کتاب فروختند.

در مجموع، ۷۲ کتاب‌فروشی (۳۵ درصد کتاب‌فروشی‌های دارای فروش) بالای ۱۰۰ میلیون تومان کتاب فروختند و فروش این ۷۲ کتاب‌فروشی به ۲۴۴ میلیارد و ۴۵۶ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۷۶۶ ریال رسید که ۸۵ درصد مبلغ فروش کل طرح است.

در تفکیک استانی خریداران طرح پاییزه «بازار کتاب»، استان اصفهان با پنج هزار و ۹۲۵ خریدار (۳۳ درصد)، کردستان با یک هزار و ۹۸۰ خریدار (۱۱ درصد)، خراسان رضوی با یک هزار و ۵۳۲ خریدار (۹ درصد)، تهران با یک هزار و ۵۰۶ خریدار (۸ درصد)، قم با یک هزار و ۲۶۸ خریدار (۷ درصد)، گیلان با یک هزار و ۲۵۴ خریدار (۷ درصد) و خوزستان با ۷۰۹ خریدار (۴ درصد) بیشترین استقبال را از خرید کتاب در طرح پاییزه فروش حضوری و مجازی کتاب‌فروشی‌ها در سامانه «بازار کتاب» داشتند.

از نظر مبلغ خرید کتاب در طرح پاییزه فروش حضوری و مجازی کتاب‌فروشی‌ها در سامانه «بازار کتاب»، استان اصفهان با سهم ۲۹ درصدی از مبلغ کل خرید در رتبه اول، استان کردستان با سهم ۱۷ درصدی در رتبه دوم، استان خراسان رضوی با سهم ۹ درصدی در رتبه سوم، استان تهران با سهم ۸ درصدی در رتبه چهارم و استان قم با سهم ۷ درصدی در رتبه پنجم قرار گرفتند. مجموع سهم این پنج استان از مبلغ کل خرید در طرح پاییزه فروش حضوری و مجازی کتاب‌فروشی‌ها در سامانه «بازار کتاب» ۷۱ درصد است.

از نظر مبلغ یارانه پرداخت‌شده به خریداران کتاب در طرح پاییزه «بازار کتاب» نیز استان‌های اصفهان با ۱۴ میلیارد و ۷۴۵ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۷۵۲ ریال (۲۸ درصد)، کردستان با ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۵۰۰ ریال (۱۸ درصد)، خراسان رضوی با پنج میلیارد و یک میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۵۰ ریال (۱۰ درصد)، قم با چهار میلیارد و ۱۶ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۴۸۷ ریال (۸ درصد) و تهران با سه میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۸۰۵ ریال (۸ درصد) در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند.

در میان موضوع‌های کتاب، «ادبیات» با ۱۱ هزار و ۵۶ جلد (۳۳ درصد)، «کودک و نوجوان» با ۶ هزار و ۴۱۱ جلد (۱۹ درصد)، «دین» با پنج هزار و ۲۲ جلد (۱۵ درصد)، «علوم اجتماعی» با دو هزار و ۴۰۶ جلد (۷ درصد)، «روان‌شناسی» با دو هزار و ۲۷۵ جلد (۷ درصد)، «تاریخ و جغرافیا» با دو هزار و ۱۶۲ جلد (۶ درصد)، «کمک‌درسی و آموزشی» با یک هزار و ۲۰۴ جلد (۴ درصد)، «هنر» با یک هزار و ۵۲ جلد (۳ درصد)، «فلسفه و منطق» با ۷۵۵ جلد (۲ درصد) و «علوم پزشکی» با ۶۵۰ جلد (۲ درصد) بیشترین سهم فروش را در طرح پاییزه فروش حضوری و مجازی کتاب‌فروشی‌های سامانه «بازار کتاب» به خود اختصاص دادند.

میان کتاب‌های فروش‌رفته در کتاب‌فروشی‌های عضو طرح پاییزه فروش حضوری و مجازی سامانه «بازار کتاب»، کتاب‌های نشر «چشمه» با یک هزار و ۸۳۶ سفارش (۷ درصد)، کتاب‌های «کلک آزادگان» با یک هزار و ۳۰۹ سفارش (۵ درصد)، کتاب‌های «موسسه فرهنگی ماهور» با ۹۹۷ سفارش (۴ درصد)، کتاب‌های «دارالکتب الاسلامیه» با ۹۴۲ سفارش (۳ درصد)، کتاب‌های «ماهریس» با ۹۲۰ سفارش (۳ درصد)، کتاب‌های «احسان» با ۸۱۴ سفارش (۳ درصد)، کتاب‌های «جویا مجد» با ۷۹۴ سفارش (۳ درصد)، کتاب‌های «بهجت» با ۷۶۸ سفارش (۳ درصد) و کتاب‌های «شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» با ۷۴۰ سفارش (۳ درصد) بیشترین فروش را داشتند.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار شد.