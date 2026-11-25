به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن قشقاوی، نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و پرند در مجلس شورای اسلامی، با حضور در محل اجرای طرح، از روند رفع موانع این پروژه بازدید کرد.

این عملیات با پیگیری‌های قشقاوی و دستور‌های ویژه پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور، و معتمدیان، استاندار تهران، و با همکاری شرکت آب و فاضلاب، راه‌آهن و سازمان برنامه و بودجه در حال اجراست.

با رفع موانع این طرح، زمینه احداث خط ریلی اختصاصی در مسیر پرند، رباط‌کریم، نصیرشهر، گلستان، نسیم‌شهر و اسلامشهر به تهران و بالعکس فراهم می‌شود؛ پروژه‌ای که با تسهیل تردد شهروندان، می‌تواند به کاهش بار ترافیکی محور‌های مواصلاتی و توسعه حمل‌ونقل عمومی جنوب‌غرب استان تهران کمک کند.