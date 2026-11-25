استاندار خراسان جنوبی بر پیگیری مستمر تفاهم‌نامه‌ها و توافقات اقتصادی سفر هیئت استان به چین تأکید کرد و خواستار تبدیل مذاکرات انجام‌شده به فرصت‌های عملی سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات شد.





به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، هاشمی استاندار خراسان جنوبی در جلسه بررسی رهاوردهای حضور استان در نمایشگاه بین المللی چین با اشاره به ضرورت گسترش روابط اقتصادی با چین، بر دعوت از سفیر این کشور به خراسان جنوبی، برگزاری نشست با سفیر ایران در چین و ایجاد ارتباط مستمر با تجار و سرمایه‌گذاران چینی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های استان در سطح بین‌المللی گفت: یکی از دستاوردهای مهم این سفر، معرفی خراسان جنوبی به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی بود؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.





وی همچنین خواستار ارائه گزارش عملکرد از نتایج این سفر حداکثر ظرف سه ماه آینده شد تا روند تحقق توافقات و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری ارزیابی شود.

در همین زمینه، رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی نیز حضور هیئت اقتصادی استان در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی استان دانست.



وی با اشاره به برخی نواقص و محدودیت‌های اجرایی در نخستین تجربه حضور استان در این نمایشگاه گفت: تغییرات برنامه پروازی و برخی مسائل پیش‌بینی‌نشده، مشکلاتی را ایجاد کرد که این موارد پذیرفته شده و در برنامه‌ریزی‌های آینده برای رفع آن‌ها اقدام خواهد شد.

خامه‌زر با اشاره به معرفی محصولاتی همچون زعفران خراسان جنوبی به فعالان اقتصادی و تجار چینی، گفت: این حضور با مشارکت بخش دولتی و خصوصی و حمایت مدیریت استان محقق شد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم رایزنی‌ها و پیگیری ارتباطات ایجادشده، زمینه توسعه صادرات و حضور مؤثرتر محصولات خراسان جنوبی در بازارهای بین‌المللی فراهم شود.