دانش‌آموزان دبستان غیردولتی کوثر میبد استان یزد در برنامه‌ای ورزشی و شاد، همراه با مادران خود در پارک غدیر حسن‌آباد گرد هم آمدند تا با پیاده‌روی و انجام حرکات ورزشی، ساعاتی سرشار از نشاط، همدلی و تندرستی را تجربه کنند.

ورزش مادر و دختر در پارک غدیر میبد؛ صبحی سرشار از نشاط و سلامتی

ورزش مادر و دختر در پارک غدیر میبد؛ صبحی سرشار از نشاط و سلامتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، دانش‌آموزان دبستان غیردولتی کوثر میبد استان یزد در برنامه‌ای ورزشی و شاد، همراه با مادران خود در پارک غدیر حسن‌آباد گرد هم آمدند تا با پیاده‌روی و انجام حرکات ورزشی، ساعاتی سرشار از نشاط، همدلی و تندرستی را تجربه کنند.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، تقویت پیوند عاطفی مادران و دختران و ایجاد نشاط و شادابی در میان دانش‌آموزان برگزار شد.

الهه غریب‌رضا مدیر آموزشگاه کوثر، با تأکید بر اهمیت ورزش در سلامت جسم و روان دانش‌آموزان گفت: ورزش یکی از برنامه‌های محوری این آموزشگاه است؛ چراکه نقش مؤثری در افزایش تمرکز، تقویت روحیه و ایجاد شادی و نشاط در دانش‌آموزان دارد.

وی افزود: در همین راستا، برنامه پیاده‌روی مادر و دختر با هدف نهادینه‌کردن فرهنگ ورزش و ارتقای سلامت دانش‌آموزان در پارک غدیر حسن‌آباد برگزار شد.

غریب‌رضا ادامه داد: دانش‌آموزان در این برنامه، در کنار مادران خود علاوه بر پیاده‌روی، با رشته‌های مختلف ورزش همگانی نیز آشنا شدند.

حقیری، مشاور آموزشگاه کوثر نیز با اشاره به تأثیر ورزش بر سلامت دانش‌آموزان گفت: به‌عنوان مادر یک دانش‌آموز و مشاور مدرسه، معتقدم ورزش ارتباط مستقیمی با سلامت جسم و روان و همچنین تمرکز فرزندانمان دارد.

وی افزود: حذف ورزش از برنامه زندگی دانش‌آموزان می‌تواند به سلامت روان و قدرت تمرکز آنان آسیب برساند؛ بنابراین ضروری است فعالیت‌های ورزشی به بخشی ثابت از برنامه روزانه و هفتگی فرزندانمان تبدیل شود.

این برنامه در فضایی صمیمی و پرنشاط، فرصتی برای تقویت تعامل مادران و دختران و ترویج سبک زندگی سالم فراهم کرد.