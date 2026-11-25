به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، مدیر طرح اشتغال بنیاد برکت با اعلام این خبر گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از نانوایان و کمک به تأمین تجهیزات مورد نیاز، به‌ویژه ژنراتور، پرداخت می‌شود تا واحدهای نانوایی در زمان قطعی برق و محدودیت‌های انرژی با وقفه کمتری در تولید و عرضه نان مواجه شوند.

علی پورقیومی با اشاره به اهمیت فعالیت مستمر نانوایی‌ها در تأمین نیازهای روزانه مردم افزود: تاکنون ۱۱۷ نانوایی در استان موفق به دریافت تسهیلات حمایتی شده‌اند و پرونده ۲۰۰ واحد دیگر نیز برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت در دست بررسی و تکمیل است.

وی با بیان اینکه نانوایی‌ها از واحدهای مهم و اثرگذار در زنجیره تأمین کالاهای اساسی به شمار می‌روند، اظهار داشت: پایداری فعالیت این واحدها در شرایط ناترازی انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد و تأمین تجهیزات پشتیبان مانند ژنراتور می‌تواند از توقف یا اختلال در روند تولید نان جلوگیری کند.

مدیر طرح اشتغال بنیاد برکت ادامه داد: این حمایت‌ها با هدف افزایش تاب‌آوری زیرساختی نانوایی‌ها، کاهش وقفه در تولید و توزیع نان و تقویت امنیت غذایی شهروندان اجرا می‌شود تا نانوایان بتوانند در شرایط محدودیت انرژی نیز خدمات خود را به مردم ارائه دهند.

پورقیومی با تأکید بر نقش حمایت‌های مالی در حفظ پایداری واحدهای تولیدی و خدماتی گفت: کمک به تأمین تجهیزات ضروری و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت کسب‌وکارها، علاوه بر حمایت از صاحبان این واحدها، در حفظ جریان عرضه کالاهای ضروری و کاهش مشکلات ناشی از بحران‌های زیرساختی نیز مؤثر است.

بنیاد برکت از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ایجاد و توسعه اشتغال و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده فعالیت می‌کند.

حمایت از واحدهای تولیدی و مسکونی آسیب‌دیده در حوادث و شرایط بحرانی از جمله جنگ، سیل، زلزله و دیگر بلایای طبیعی نیز از جمله مأموریت‌های این بنیاد به شمار می‌رود.

با ادامه اجرای طرح حمایتی بنیاد برکت در البرز، قرار است شمار بیشتری از نانوایی‌های استان برای تأمین تجهیزات پشتیبان و افزایش آمادگی در برابر محدودیت‌های انرژی از تسهیلات ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند.