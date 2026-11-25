فرمانده انتظامی شهرستان رودسر از کشف بیش از ۵۵۸ کیلوگرم ماهی خاویاری قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان در ایست و بازرسی چابکسر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حسین امیدخواه گفت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی چابکسر در راستای مبارزه با قاچاق کالا، یک خودروی نیسان وانت مشکوک را در محور ورودی استان متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی این خودرو باری، ۳۲ قطعه ماهی خاویاری بدون مجوز به وزن ۵۵۸ کیلو و ۴۰۰ گرم به ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان کشف شد.

فرمانده انتظامی رودسر گفت: راننده ۴۹ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و محموله کشف‌شده هم به سردخانه مدیریت ماهیان خاویاری اداره کل شیلات گیلان در بندرانزلی تحویل داده شد.