نشست هم‌اندیشی ستاد برگزاری نماز جمعه منطقه منشاد شهرستان مهریز استان یزد با تأکید بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای و ساماندهی مسئولیت اعضای ستاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست هم‌اندیشی ستاد برگزاری نماز جمعه منطقه منشاد با تأکید بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای و ساماندهی مسئولیت اعضای ستاد برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدرضا حسینی امام جمعه منطقه منشاد، در این نشست با تأکید بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات ستاد نماز جمعه گفت: این نشست‌ها باید با هدف برنامه‌ریزی مؤثر برگزار شود و هر جلسه خروجی مشخص و قابل اجرایی داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت رونق‌بخشیدن به نماز جمعه افزود: همگرایی، وحدت و انسجام اعضای ستاد، اطلاع‌رسانی دقیق در فضای مجازی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی با مشارکت پیشکسوتان، جوانان و نوجوانان، از راهکار‌های مهم برای افزایش حضور مردم در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه است.

امام جمعه منشاد همچنین تشکیل میز خدمت در حاشیه برگزاری نماز جمعه را از اقدامات ضروری دانست و اظهار داشت: این فرصت باید زمینه‌ای برای ارتباط مستقیم مردم با مسئولان باشد تا نمازگزاران بتوانند مسائل، مطالبات و مشکلات خود را بی‌واسطه با مدیران و مسئولان در میان بگذارند.

در ادامه این نشست، علی دهقان مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه منطقه منشاد، گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده ارائه کرد و خواستار حمایت همه‌جانبه امام جمعه، مسئولان، پیشکسوتان، جوانان و نوجوانان از برنامه‌های ستاد شد تا اعضا با انگیزه و توان بیشتری در مسیر خدمت‌رسانی و ارتقای جایگاه نماز جمعه فعالیت کنند.

همچنین اعضای ستاد در این نشست دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های خود را برای بهبود برنامه‌ها و افزایش مشارکت مردم در نماز جمعه مطرح کردند.

در پایان، با رأی اکثریت حاضران، مسئولیت‌ها میان اعضای ستاد ساماندهی و تقسیم کار شد و مقرر گردید هر یک از اعضا بر اساس مسئولیت محول‌شده، فعالیت‌های خود را با هدف تقویت و رونق‌بخشیدن به نماز جمعه منطقه منشاد دنبال کنند.