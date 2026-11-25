پنجمین رویداد تولید محتوای دیجیتال محمدشهر با حضور ۳۵ شرکت‌کننده در قالب ۱۲ تیم و با میزبانی پایگاه شهید مهین خاکی برگزار شد؛ رویدادی که با هدف شناسایی استعدادهای رسانه‌ای، تقویت توانمندی فعالان فضای مجازی و ایجاد شبکه ارتباطی میان تولیدکنندگان محتوای دیجیتال برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، دادَوی، دبیر برگزاری این رویداد، با اشاره به برگزاری پنجمین مرحله رقابت‌های تولید محتوای دیجیتال در محمدشهر گفت: این رویداد فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های تخصصی و خلاقانه در حوزه تولید محتوای رسانه‌ای و فراهم کردن زمینه رشد، توانمندسازی و حمایت از فعالان این عرصه است.

وی افزود: برگزاری چنین رقابت‌هایی علاوه بر ایجاد فضای رقابتی میان شرکت‌کنندگان، زمینه تبادل تجربه، ارتقای مهارت‌های فنی و افزایش کیفیت تولیدات رسانه‌ای را فراهم می‌کند و می‌تواند به شکل‌گیری ارتباط مؤثر میان افراد و گروه‌های فعال در حوزه رسانه و فضای مجازی منجر شود.

دبیر برگزاری رویداد با اشاره به حضور ۳۵ نفر در قالب ۱۲ تیم از محمدشهر اظهار داشت: شرکت‌کنندگان در پنج بخش تخصصی به رقابت پرداختند و تلاش شد زمینه بروز توانایی‌ها، ایده‌های خلاقانه و ظرفیت‌های رسانه‌ای آنان فراهم شود.

دادَوی با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان محتوای دیجیتال ادامه داد: شناسایی افراد توانمند در حوزه رسانه، ایجاد بستر برای فعالیت حرفه‌ای‌تر، تقویت مهارت‌های تولید محتوا و حمایت از استعدادهای جوان از جمله اهدافی است که در این رویداد دنبال می‌شود؛ چراکه توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای در فضای مجازی نیازمند آموزش، تجربه، خلاقیت و ارتباط مستمر میان فعالان این حوزه است.

وی همچنین از برگزاری مرحله بعدی این رقابت‌ها با حضور فعالان رسانه و فضای مجازی دو شهر محمدشهر و ماهدشت در پایان آذرماه خبر داد و گفت: گسترش این رویداد به سطح مشترک میان دو شهر، فرصت بیشتری برای تعامل، هم‌افزایی ظرفیت‌ها، انتقال تجربیات و شناسایی استعدادهای جدید در حوزه تولید محتوای دیجیتال فراهم خواهد کرد.

برگزاری این رقابت‌ها در محمدشهر، گامی در جهت تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای محلی، حمایت از تولیدکنندگان محتوای دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان و فعالان فضای مجازی برای تولید آثار هدفمند، خلاقانه و اثرگذار به شمار می‌رود.