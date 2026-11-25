شهردار قم ضمن بازدید از طرح تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه گفت: این تقاطع تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرامرزعظیمی، شهردار قم، امروز به همراه جمعی از مدیران شهرداری ازطرح تقاطع میدان سپاه بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرایی این طرح قرار گرفت.

در این بازدید، شهردار قم ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح، بر تسریع در اجرای عملیات عمرانی و رفع موانع موجود تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت این تقاطع در بهبود عبور و مرور و کاهش ترافیک محدوده میدان سپاه، تاکید کرد این طرح تا ۴ ماه آینده یعنی تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید.

وی در ادامه تاکید کرد: تمام طرح‌های عمرانی شهر باقدرت در حال اجرا هستند و مردم به زودی شاهد افتتاح و بهره برداری از این طرح‌ها خواهند بود.