نشست تشریح طرح جدید محله‌محوری با حضور امام جمعه، فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اشکذر و جمعی از مسئولان شهرستان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مجومرد یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست تشریح طرح جدید محله‌محوری با حضور امام جمعه، فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اشکذر و جمعی از مسئولان شهرستان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مجومرد یزد برگزار شد.

در این نشست، سرهنگ سلمانی مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه الغدیر استان یزد، ضمن تشریح ابعاد مختلف طرح محله‌محوری، بر نقش محوری امامان جماعت مساجد و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت در اجرای موفق این طرح تأکید کرد.

حجت‌الاسلام صانعی امام جمعه اشکذر نیز با اشاره به اعتماد عمومی به بسیج، تقویت شبکه مردمی را از اولویت‌های اجرای این طرح دانست و گفت: فرماندهان و شورا‌های پایگاه‌ها باید برای گسترش ارتباط با مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی تلاش کنند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از توان جوانان برای مقابله با توطئه‌های دشمنان افزود: تعامل و هم‌افزایی بسیج و مساجد می‌تواند زمینه‌ساز حضور مؤثرتر مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی باشد.

امام جمعه اشکذر همچنین با اشاره به رویکرد مطالبه‌گرانه طرح محله‌محوری تصریح کرد: بسیج باید در صف نخست پیگیری مطالبات و مسائل مردم قرار داشته باشد.

غلامزاده، فرماندار اشکذر نیز در این نشست با اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان، بر همکاری و همراهی ادارات برای اجرای طرح جدید محله‌محوری تأکید کرد.