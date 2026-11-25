به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج ،مسئولان خرمشهر در دیداری چهره‌به‌چهره با اهالی منطقه کوت‌شیخ، مطالبات، انتقادات و پیشنهادهای آنان را شنیدند و از پیگیری مشکلات مطرح‌شده خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با هفته بسیج، جمعی از مسئولان شهرستان خرمشهر با حضور در محله کوت‌شیخ، پای صحبت مردم نشستند و از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات ساکنان این منطقه قرار گرفتند.

قطعی آب و برق، آسفالت نامناسب معابر و وضعیت نهر میرزا از مهم‌ترین مطالبات مردم کوی شیخ خرمشهر در میز خدمت مسئولان بود.

ساکنان این منطقه با اشاره به شرایط نامناسب نهر میرزا، درباره تهدید سلامت و امنیت کودکان ابراز نگرانی کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات محله شدند.

فرماندار ویژه خرمشهر نیز از تشکیل کمیته پیگیری مصوبات و مطالبات اهالی خبر داد تا روند رسیدگی به مشکلات این محله از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

مردم کوی شیخ امیدوارند این وعده‌ها برای رفع مشکلات محله هرچه سریعتر محقق شوند.