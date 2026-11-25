چهارمین کنگره بین‌المللی و دوازدهمین کنگره ملی زنبورعسل ایران با حضور پژوهشگران، استادان دانشگاه، متخصصان و فعالان صنعت زنبورداری، در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در کرج آغاز به کار کرد. این رویداد علمی دو روزه با هدف تبادل دانش، بررسی چالش‌های صنعت زنبورداری و ارائه دستاوردهای پژوهشی برای بهبود تولید و ارتقای کیفیت فعالیت‌های این حوزه در حال برگزاریست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، دبیر علمی این کنگره با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در پیوند میان جامعه علمی و فعالان صنعت زنبورداری گفت: این کنگره فرصتی برای تبادل تجربیات، انتقال یافته‌های علمی و ایجاد ارتباط مؤثر میان پژوهشگران، استادان دانشگاه، متخصصان و زنبورداران فراهم کرده است تا مسائل و نیازهای این صنعت با نگاه علمی و تخصصی بررسی شود.

طهماسبی افزود: محورهای علمی کنگره طیف گسترده‌ای از موضوعات مرتبط با زنبورعسل و صنعت زنبورداری را دربرمی‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به پرورش و تغذیه زنبورعسل، ژنتیک و اصلاح نژاد، مدیریت سلامت و کنترل بیماری‌ها، تولیدات و فرآورده‌های زنبورعسل، تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده در زنبورداری، مطالعات اقتصادی و اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در این صنعت اشاره کرد.

وی با بیان اینکه استقبال جامعه علمی از این رویداد قابل توجه بوده است، اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ مقاله علمی در این کنگره ارائه می‌شود که بخشی از آن‌ها در قالب سخنرانی و بخشی دیگر به‌صورت پوستر در معرض دید شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد. ارائه این مقالات، زمینه آشنایی با تازه‌ترین تحقیقات، تجربیات و دستاوردهای علمی در حوزه زنبورعسل را فراهم می‌کند.

دبیر علمی کنگره با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان زنبورداران و مراکز علمی و پژوهشی گفت: یکی از اهداف اصلی این رویداد، فراهم کردن فرصت تعامل مستقیم میان تولیدکنندگان، شرکت‌های فعال در صنعت زنبورداری، پژوهشگران و استادان دانشگاه است تا زنبورداران بتوانند مسائل و مشکلات عملی خود را مطرح کنند و جامعه علمی نیز با شناخت دقیق‌تر این چالش‌ها، تحقیقات خود را به سمت نیازهای واقعی صنعت هدایت کند.

طهماسبی ادامه داد: برگزاری چنین نشست‌هایی از یک سو موجب می‌شود مشکلات و دغدغه‌های زنبورداران برای پژوهشگران روشن‌تر شود و از سوی دیگر، آخرین یافته‌های علمی و نتایج تحقیقات انجام‌شده در اختیار فعالان این حوزه قرار گیرد؛ موضوعی که می‌تواند به بهبود شیوه‌های پرورش، مدیریت زنبورستان‌ها و افزایش بهره‌وری تولید کمک کند.

وی انتقال دانش و تجربه، توسعه پژوهش‌های کاربردی در صنعت زنبورداری و بهره‌گیری از نتایج علمی برای ارتقای عملکرد تولید را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این کنگره عنوان کرد و افزود: نزدیک شدن جامعه علمی به فعالان این صنعت، زمینه شناسایی دقیق‌تر نیازها، بررسی موانع موجود و ارائه راهکارهای مبتنی بر پژوهش را فراهم می‌کند.

دبیر علمی چهارمین کنگره بین‌المللی و دوازدهمین کنگره ملی زنبورعسل ایران در پایان خاطرنشان کرد: استمرار ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و زنبورداران می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعت زنبورداری، بهبود شرایط تولید، ارتقای کیفیت فرآورده‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های علمی کشور داشته باشد؛ از این رو، چنین رویدادهایی فرصتی ارزشمند برای تقویت همکاری‌ها و حرکت به سمت زنبورداری دانش‌بنیان و پایدار به شمار می‌رود.