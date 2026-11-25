مرکز آموزش جانفدایان شهرستان زارچ استان یزد همزمان با هفته بسیج و با حضور جمعی از مسئولان، بسیجیان و ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه جان‌فدا، در مسجد امیرالمؤمنین (ع) افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرکز آموزش جانفدایان شهرستان زارچ همزمان با هفته بسیج و با حضور جمعی از مسئولان، بسیجیان و ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه جان‌فدا، در مسجد امیرالمؤمنین (ع) افتتاح شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زارچ در آیین افتتاح این مرکز، از آغاز برنامه‌های آموزشی ویژه ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه جان‌فدا خبر داد و گفت: این دوره‌ها با هدف ارتقای آمادگی و افزایش توانمندی شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود.

سرهنگ برزگر با اشاره به برنامه زمان‌بندی این دوره‌ها افزود: کلاس‌های آموزشی مرکز جانفدایان از این پس، هر هفته سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۸ برگزار می‌شود و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی با تشریح سرفصل‌های آموزشی این دوره‌ها اظهار داشت: جهاد تبیین، آشنایی با فضای مجازی و رسانه، امداد و نجات و شناخت انواع سلاح‌های عمومی و تخصصی از جمله مباحث نظری پیش‌بینی‌شده در این دوره‌هاست.