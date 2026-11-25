فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از کشف و ضبط ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در منطقه گلیانِ شیروان خبر داد .

کشف و ضبط ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در شیروان

کشف و ضبط ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در شیروان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ سید سعید عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان شیروان گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال، مأموران انتظامی پاسگاه گلیان با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی محل نگهداری این دستگاه‌ها را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از ۲ محل ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف و ضبط و یک متهم را دستگیر کردند که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.