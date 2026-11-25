معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از توزیع ۶۰۰ هزار تن کالای اساسی طی جنگ تحمیلی دوم و سوم در استان خبر داد و گفت: ۸۰ هزار تن از این کالا‌ها از طریق واردات و مابقی از محل ذخایر استراتژیک تامین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی روز چهارشنبه با بیان اینکه تامین، توزیع و ذخیره کالا‌های اساسی از وظایف اصلی قرارگاه اقتصادی است، خواستار راه‌اندازی قرارگاه نظارت و بازرسی در شهرستان‌های استان به ریاست فرمانداران شد.

وی اظهار کرد: فرمانداران باید به طور هفتگی جلسه قرارگاه اقتصادی شهرستان را برگزار و برنامه‌های مرتبط را رصد کنند و سیاست‌های ابلاغی مرتبط با تنظیم و نظارت بر بازار هم باید با مدیران شهرستانی هماهنگ شده و بر اجرای آن نظارت شود.

معاون استاندار اردبیل تفویض اختیار به استان‌ها و شهرستان‌ها برای واردات کالا‌های اساسی را یادآور شد و بیان کرد: اختیاراتی، چون ثبت سفارش، رفع تعهدات ارزی و ترخیص به استان‌ها داده شده و شهرستان‌ها نیز می‌توانند در خصوص واردات کالای اساسی اقدام کنند.

خلیلی برگزاری نمایشگاه عرضه کالا، برپایی هزار میدان، هزار بازار، تامین میوه شب عید، هوشمندسازی توزیع آرد، ارتقای کیفیت نان و پرداخت باقی‌مانده تسهیلات داروخانه‌ها را مورد تاکید قرار داد و خواستار تسریع در اقدامات مربوط شد.