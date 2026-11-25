هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال فضای مجازی شهرستان زارچ با حضور ۳۵ نفر از بسیجیان در قالب ۲۸ تیم و با هدف شناسایی استعداد‌ها و حمایت از تولید محتوای فاخر و اثرگذار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال فضای مجازی شهرستان زارچ با حضور ۳۵ نفر از بسیجیان گردان‌های فضای مجازی در قالب ۲۸ تیم برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زارچ با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد، شناسایی استعداد‌ها و ظرفیت‌های فعال در حوزه فضای مجازی و حمایت از تولید محتوای فاخر و اثرگذار با رویکرد انقلابی را از مهم‌ترین اهداف این رقابت‌ها عنوان کرد.

سرهنگ برزگر افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های پوستر، پوستر مفهومی، موشن‌گرافیک، میکرورسانه و نرم‌افزار‌های موبایلی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی با اشاره به محور‌های موضوعی این دوره اظهار داشت: چالش‌های زیست‌محیطی استان یزد، فرهنگ و آداب‌ورسوم محلات، شهدای هشت سال دفاع مقدس و عملکرد و اقدامات بسیج، از جمله موضوعاتی است که شرکت‌کنندگان در تولید آثار خود به آن می‌پردازند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زارچ همچنین با بیان اینکه از میان ۲۸ تیم شرکت‌کننده در مرحله شهرستانی، یک نفر برای حضور در مرحله استانی انتخاب می‌شود، گفت: مرحله استانی این رقابت‌ها نیز بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.