هفدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار با هدف ثبت روایت‌های خیابانی و پارچه‌نوشت‌های دوران جنگ، از علاقه‌مندان دعوت کرد تا آثار خود را ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، از مردم دعوت کرد تا با ارسال پلاکاردها و پارچه‌نوشت‌های مردمیِ دوران جنگ، روایت‌های خیابانیِ آن روزها را ثبت کنند.

در بخش ویژه این دوره با عنوان «ملت مبعوث»، از علاقه‌مندان خواسته شده تا این آثار را به عنوان سندی از کنشگریِ ملت در روزهای حساس نبرد، به جشنواره ارائه دهند. مهلت ارسال این آثار تا بیست آذرماه تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت fanoos.ammarfilm.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.