رئیس دانشگاه خوارزمی از پیشنهاد واگذاری مسئولیت بررسی مسائل اولویت‌دار استان به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خبر داد و تأکید کرد ظرفیت علمی البرز باید از مرحله تولید دانش به عرصه حل مشکلات اجرایی و توسعه‌ای استان وارد شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، عبدالهی در دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری هفته پژوهش و فناوری استان که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، خواستار شکل‌گیری سازوکاری پایدار برای ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فناور شد و گفت: هفته پژوهش نباید صرفاً به برگزاری برنامه‌های مقطعی محدود شود، بلکه باید زمینه‌ساز همکاری مستمر و هدفمند میان مجموعه‌های علمی استان باشد.

وی با اشاره به برخورداری البرز از نزدیک به ۱۰۰ هزار دانشجو و ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های علوم پزشکی، داروسازی، زیست‌فناوری، آموزش عالی و صنایع پیشرفته افزود: این توانمندی‌ها می‌تواند در رفع چالش‌هایی همچون کمبود آب، مسائل انرژی، آلودگی‌های زیست‌محیطی، حمل‌ونقل، امنیت غذایی، سلامت و مهاجرت نخبگان نقش مؤثری ایفا کند.

دبیر هفته پژوهش و فناوری استان، برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای واقعی البرز در حوزه آموزش عالی را نیز ضروری دانست و بر تدوین آمایش آموزش عالی با رویکرد آینده‌نگر تأکید کرد.

عبدالهی همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، فناوری‌های دیجیتال، کوانتوم، نانو، انرژی، فناوری‌های هسته‌ای و هوافضا را از ضرورت‌های توسعه علمی دانست و خواستار تقویت ارتباط میان مراکز علمی و بخش اجرایی استان در این زمینه شد.

وی پیشنهاد کرد دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی استان بر اساس تخصص و توان علمی خود، مطالعه و ارائه راهکار برای یکی از مسائل مهم البرز را برعهده بگیرند تا نتایج تحقیقات به مدیران استان ارائه و در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس این رویکرد، هفته پژوهش و فناوری استان البرز می‌تواند به نقطه شروع همکاری‌های هدفمند علمی تبدیل شود؛ همکاری‌هایی که با تداوم آن، دانشگاه‌ها نقش پررنگ‌تری در توسعه استان و پاسخ به نیازهای مردم ایفا خواهند کرد.