در ششمین روز از هفته بسیج، برنامه‌های متنوعی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای، نشاط اجتماعی و حمایت از تولید و خدمت‌رسانی در استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در بیجار ۱۴۰ دانش‌آموز دختر در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در استان ایلام اعزام شدند.

در سقز یادواره شهدای اقتدار و شهدای ورزشکار برگزار و از شش خانواده شهید تجلیل شد. غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا در بانه نیز از دیگر برنامه‌های این هفته بود.

در قروه نمایشگاه و مسابقه عکاسی، رویداد تولید محتوای دیجیتال و اختتامیه مسابقه مقالات علمی کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان برگزار و از برگزیدگان تجلیل به عمل آمد.

همچنین یادواره شهدای حوزه علمیه خواهران حضرت زینب کبری (س) در سریش‌آباد برگزار شد.

در سنندج، هزار بسیجی در همایش پیاده‌روی کوه آبیدر شرکت کردند و در کامیاران نیز هفتمین اجلاسیه سالانه مجمع بسیجیان با محوریت بررسی مسائل شهرستان و ارائه راهکار‌های کارشناسی برگزار شد.

در بخش سازندگی و محرومیت‌زدایی هم خانه ورزش روستایی پیر باباعلی با اعتبار یک میلیارد ریال، ساختمان روستای شیخ جعفر با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان و پنل‌های خورشیدی مددجویان کمیته امداد در روستای سنگین‌آباد قروه با اعتبار ۳۵۰ میلیون تومان برای هر پنل به بهره‌برداری رسید.

در بانه نیز طرح‌های بهسازی معابر و احداث دیوار حائل در روستا‌های سیصارم و بوئین‌علیا با اعتبار مجموع ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

سروآباد هم در ششمین روز از هفته بسیج برای ۳۲ فعال بخش کشاورزی و دامداری، ۲ میلیارد و ۷۸۳ میلیون تومان تسهیلات جذب و پرداخت شد.

افتتاح پنج نیروگاه خورشیدی برای مددجویان به ارزش ۲۰ میلیارد ریال و راه اندازی مرکز مشاوره خانواده مهر نیز از دیگر برنامه‌های این شهرستان بود.