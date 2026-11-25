رئیس فدراسیون روئینگ از برنامه‌ریزی جهت راه‌اندازی نخستین پایگاه ساحلی این رشته در کشور با محوریت استان بوشهر خبر داد و ظرفیت‌های دریایی و ساحلی استان را برای توسعه این رشته ورزشی مناسب دانست.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محسن شادی در جریان بازدید از امکانات تمرینی، فضا‌های آبی و اقامت‌گاه‌های ورزشی استان بوشهر، از برنامه ریزی جهت راه‌اندازی نخستین پایگاه ساحلی روئینگ کشور در این استان خبر داد.

وی اظهار کرد: با آماده‌سازی تجهیزات و امکانات مورد نیاز، بوشهر به‌عنوان نخستین پایگاه ساحلی روئینگ در سطح کشور فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

رئیس فدراسیون روئینگ با اشاره به برخورداری بوشهر از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی، افزود: شرایط طبیعی این استان بستر مناسبی برای توسعه و تجهیز رشته روئینگ فراهم کرده است و می‌توان با استفاده از این ظرفیت‌ها، زمینه گسترش فعالیت‌های این رشته را فراهم کرد.

وی استعدادیابی را از محور‌های اصلی توسعه این رشته دانست و گفت: با شناسایی استعداد‌های ورزشی، زمینه پرورش ورزشکاران مستعد و حضور آنها در رقابت‌های ملی و بین‌المللی فراهم می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های تیم‌های ملی روئینگ بیان کرد: نهم آذر تیم ملی جوانان و زیر ۲۳ سال برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا عازم کشور هند می‌شود که محمدامین دشتی از استان بوشهر نیز در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

شادی با اشاره به تداوم اردو‌های تیم ملی برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو، افزود: اردو‌های آماده‌سازی با هدف حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ آمریکا و بازی‌های آسیایی قطر ادامه خواهد داشت و امیدواریم ورزشکاران بوشهری نیز بتوانند سهمیه المپیک پیش‌رو را کسب کنند.

رئیس فدراسیون روئینگ همچنین بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های استعدادیابی در استان تأکید کرد و گفت: هیأت روئینگ بوشهر باید با برنامه‌ریزی دقیق از ظرفیت کمیته استعدادیابی استفاده کند تا ورزشکاران مستعد شناسایی و برای حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی آماده شوند.

وی همکاری هیأت روئینگ با هیأت قایقرانی استان را نیز ضروری دانست و افزود: استفاده از تجربیات و ظرفیت‌های هیأت قایقرانی می‌تواند به توسعه روئینگ در بوشهر و رشد این رشته کمک کند.

شادی در پایان بر تداوم برنامه‌ریزی، توجه به استعدادیابی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه روئینگ در استان تأکید کرد.