مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز از راه‌اندازی پارک زندگی به وسعت ۴۰ هکتار در محدوده پارک هلجرد کمالشهر خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه فضای سبز، افزایش مشارکت مردم در کاشت و نگهداری درختان و ارتقای نشاط اجتماعی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، بیات در آستانه روز مادر، در نشست با مدیرکل و معاونان صداوسیمای استان البرز با اشاره به اجرای طرح پارک زندگی در محدوده پارک هلجرد کمالشهر، افزود: هدف از ایجاد این پارک‌ها صرفاً توسعه فضای سبز و افزایش پوشش درختی نیست، بلکه فراهم کردن محیطی طبیعی، ایمن و در دسترس برای حضور مردم، بهره‌مندی خانواده‌ها از طبیعت و ارتقای سلامت و شادابی جامعه است.

وی همچنین مشارکت مردمی در توسعه جنگل‌کاری را یکی از ظرفیت‌های مهم برای گسترش فضای سبز دانست و گفت: با استفاده از سامانه‌ها و بسترهای الکترونیکی، شهروندان می‌توانند استان، نهاد مجری و گونه درختی مورد علاقه خود را انتخاب کنند، نهال را به نام خود ثبت کرده و از خدمات کاشت، پشتیبانی و مراقبت از آن بهره‌مند شوند.

مدیرکل صداوسیمای استان البرز نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت برنامه‌سازی و تعامل با منابع طبیعی از طریق پخش زنده شبکه خبر، روز مادر را فرصتی ارزشمند برای کاشت نهال به یاد شهدای مدافع حرم و مشارکت مادران شهدا در این اقدام دانست.

کریمی زارچی با بیان اینکه روز مادر می‌تواند به فرصتی برای پاسداشت مقام مادران شهدا تبدیل شود، گفت: کاشت درخت به دست مادران شهدا و مشارکت آنان در نگهداری نهال‌ها، اقدامی ماندگار برای زنده نگه داشتن یاد و نام عزیزانشان است.

وی با اشاره به فداکاری مردانی که جان خود را در راه وطن تقدیم کردند، افزود: در همین راستا، دعوت از مادر شهید سامر شریعتمداری و کاشت نهال با دستان ایشان، از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت روز مادر است.

شهید سامر شریعتمداری از کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طالقان بود که از سال ۱۳۹۸ به‌صورت داوطلبانه به عضویت یگان فاتحین درآمد و در مسیر دفاع از وطن خدمت کرد. وی ۱۸ دی ۱۴۰۴ به شهادت رسید و در زادگاهش شهرستان طالقان به خاک سپرده شد.

این برنامه با هدف پیوند دادن فرهنگ درختکاری، مشارکت اجتماعی، پاسداشت مقام مادر و زنده نگه داشتن یاد شهدا در قالب طرح توسعه فضای سبز استان البرز برگزار خواهد شد.