مرحله نهایی مسابقه میدان‌یار با حضور ۳۶ گروه از ۱۲ شهرستان استان مرکزی در اراک برگزار شد؛ رقابتی با هدف ارتقای مهارت‌های نظامی و امدادی و افزایش آمادگی و توان نقش‌آفرینی جان‌فدایان.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون فرهنگی سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: سه هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۷۰۰ گروه در مراحل مقدماتی و شهرستانی مسابقه میدان‌یار شرکت کردند که در نهایت ۳۶ گروه به مرحله نهایی و استانی راه یافتند.

مجید غلامی افزود: این مسابقه با هدف آموزش و ارتقای مهارت‌های نظامی و امدادی و افزایش آمادگی و نقش‌آفرینی جان‌فدایان برگزار شد.

وی با اشاره به محور‌های رقابت گفت: شرکت‌کنندگان در چهار بخش شناخت اسلحه، امداد و نجات، رجزخوانی و رسانه با یکدیگر رقابت کردند.