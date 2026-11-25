با حضور ۳۶ گروه از ۱۲ شهرستان استان مرکزی
رقابت ۳۶ گروه در مرحله نهایی مسابقه میدانیار در اراک
مرحله نهایی مسابقه میدانیار با حضور ۳۶ گروه از ۱۲ شهرستان استان مرکزی در اراک برگزار شد؛ رقابتی با هدف ارتقای مهارتهای نظامی و امدادی و افزایش آمادگی و توان نقشآفرینی جانفدایان.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
معاون فرهنگی سپاه روحالله استان مرکزی گفت: سه هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۷۰۰ گروه در مراحل مقدماتی و شهرستانی مسابقه میدانیار شرکت کردند که در نهایت ۳۶ گروه به مرحله نهایی و استانی راه یافتند.
مجید غلامی افزود: این مسابقه با هدف آموزش و ارتقای مهارتهای نظامی و امدادی و افزایش آمادگی و نقشآفرینی جانفدایان برگزار شد.
وی با اشاره به محورهای رقابت گفت: شرکتکنندگان در چهار بخش شناخت اسلحه، امداد و نجات، رجزخوانی و رسانه با یکدیگر رقابت کردند.