اصناف و بازاریان در پشتیبانی از انقلاب و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن نقش اساسی دارند.

نقش اصناف و بازاریان در پشتیبانی از انقلاب و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن

نقش اصناف و بازاریان در پشتیبانی از انقلاب و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،سردار علیجان میرشکار، فرمانده دوران دفاع مقدس، در یادواره شهدای اصناف و بازاریان شهرستان تنکابن، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اصناف، نقش بازاریان و کسبه را در پیروزی انقلاب اسلامی، پشتیبانی از رزمندگان در دوران دفاع مقدس و صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی تعیین‌کننده دانست.

سردار میرشکار با اشاره به حمایت همیشگی اصناف و بازاریان از رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس گفت: بازاریان و کسبه در سخت‌ترین شرایط جنگ تحمیلی، با تأمین نیاز‌های جبهه‌ها و پشتیبانی از رزمندگان، در کنار مدافعان میهن ایستادند و این همراهی پس از جنگ نیز در عرصه‌های مختلف ادامه داشته است.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی اصناف در حوادث و فتنه‌های سال‌های اخیر افزود: دشمن تلاش کرد از مشکلات و مطالبات به‌حق بازاریان و کسبه سوءاستفاده کند، اما همین قشر با هوشیاری و حضور در صحنه، ضمن پیگیری مطالبات خود، از آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی دفاع کردند.

فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه امروز بازار و اصناف یکی از اهداف اصلی جنگ اقتصادی و شناختی دشمن هستند، تصریح کرد: دشمن با تشدید فشار‌های اقتصادی به دنبال خسته کردن مردم، بازاریان و فعالان اقتصادی و ایجاد فاصله میان مردم و نظام است؛ بنابراین باید با شناخت دقیق نقشه‌های دشمن، هوشیاری و حفظ وحدت، در این میدان نیز ایستادگی کنیم.

سردار میرشکار با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم و فعالان بازار خاطرنشان کرد: فشار‌هایی که امروز مردم و بازاریان تحمل می‌کنند، ناشی از عملکرد ضعیف و ناتوانی برخی مدیران در اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و نباید مشکلات مدیریتی را به پای اصناف و کسبه نوشت.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی کشور گفت: توجه به راهبرد‌های اقتصادی رهبر شهید انقلاب، فاصله گرفتن از خام‌فروشی نفت، توسعه صنایع و استفاده از ظرفیت‌های انرژی، معادن و نخبگان کشور می‌تواند زمینه‌ساز تحول در اقتصاد ایران باشد.

فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به تلاش دشمن برای تحمیل فشار اقتصادی و وادار کردن کشور به عقب‌نشینی در برابر آمریکا افزود: همان‌گونه که رزمندگان در دوران دفاع مقدس با شناخت موقعیت دشمن و ایستادگی در میدان نبرد به پیروزی رسیدند، امروز نیز باید در عرصه اقتصاد، تولید و بازار با شناخت ابزار‌های جنگ اقتصادی دشمن، هوشمندانه عمل کنیم.

سردار میرشکار با تجلیل از حضور مردم در صحنه‌های مختلف و اشاره به ایثارگری شهدای اصناف تنکابن اظهار داشت: ۵۴ شهید اصناف این شهرستان سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و خون پاک این شهدا مسئولیت مردم، مسئولان و به‌ویژه فعالان بازار را برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب سنگین‌تر کرده است.

وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در اجتماعات شبانه گفت: بسیاری از افرادی که شب‌ها در میدان‌ها حضور پیدا می‌کنند، همان کارگران، معدن‌کاران، کسبه و مردمی هستند که بیشترین فشار‌های اقتصادی را تحمل کرده‌اند، اما با وجود همه مشکلات همچنان پای آرمان‌های انقلاب و کشور ایستاده‌اند.

فرمانده دوران دفاع مقدس در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت مسئولان از مردم و بازاریان گفت: امروز وظیفه مسئولان و مجموعه‌های انقلابی این است که در کنار اصناف و کسبه باشند، مطالبات آنان را بشنوند و برای رفع مشکلاتشان تلاش کنند. با وحدت، بصیرت، مطالبه‌گری و حرکت در مسیر رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب و بیانیه گام دوم، می‌توانیم در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) گام برداریم