با دستور رئیس جمهور، پنج طرح زیربنایی و اقتصادی در خراسان رضوی افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای پزشکیان در ادامه سفر استانی خود به استان خراسان رضوی، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵، در بخش آغازین نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این استان، به صورت برخط دستور افتتاح و بهره‌برداری پنج طرح زیربنایی و اقتصادی را صادر کرد.

سه کلان‌ طرح حوزه زیربنایی استان خراسان رضوی شامل «تبدیل شبکه‌های فرسوده سیمی به کابل خودنگهدار»، «هوشمندسازی سمت مصرف» و «بهینه‌سازی و ارتقای فناوری چراغ‌های روشنایی معابر سطح استان» با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به دستور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

همچنین در حوزه اقتصادی، «هتل پنج‌ستاره ضیافت الرضا (ع)» با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون دلار و «مرحله ۸ تولید UFC (فرم اوره) - چسب مشهد» با سرمایه‌گذاری ۱۷۰۰ میلیارد تومان به دستور رئیس‌جمهور افتتاح و بهره‌برداری شد.