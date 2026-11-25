رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر نقش نظام بانکی در توسعه گردشگری، از تسهیل خدمات ارزی و پرداخت برای گردشگران خارجی و رفع محدودیت‌های کارت ریالی گردشگری با امکان دریافت دو کارت تا سقف ۵ هزار یورو برای هر کارت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از کارت ریالی گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه گردشگری اظهار کرد: کشور از ظرفیت بالایی در زمینه گردشگری سلامت و آثار تاریخی برخوردار است و این بخش می‌تواند زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد ارزی باشد.

همتی با بیان اینکه گردشگری یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور است، افزود: حیف است از این ظرفیت‌ها استفاده نشود. خوشحالیم که با اجرای این طرح می‌توانیم زمینه رونق این بخش را فراهم کنیم. همتی با اشاره به نقش شبکه بانکی در اجرای طرح کارت ریالی گردشگری گفت: رقابت میان بانک‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت ارائه خدمات منجر شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دستورالعمل جدید کارت گردشگری اظهار کرد: محدودیت‌های قبلی در این زمینه برطرف شده و هر گردشگر می‌تواند دو کارت در اختیار داشته باشد و برای هر کارت تا سقف پنج هزار یورو موجودی دریافت کند.

وی نرخ تبدیل ارز را یکی از موضوعات مهم برای گردشگران خارجی دانست و افزود: نرخ تبدیل ارز برای گردشگر اهمیت زیادی دارد و باید شرایطی فراهم شود که گردشگر بتواند با نرخ مناسب و توافقی، ارز خود را تبدیل کرده و از خدمات شبکه پرداخت کشور استفاده کند.

همتی با اشاره به امکان تأمین ارز‌های مختلف برای گردشگران گفت: برای کشور‌های مختلف و ارز‌های متفاوت نیز در زمینه تأمین ارز مشکلی نداریم. وی با بیان اینکه گردشگری برای توسعه به زیرساخت‌ها و خدمات متعددی نیاز دارد، ادامه داد: یکی از این موضوعات، نقل‌وانتقال پول است که اگر حل شود، بسیاری از مسائل دیگر نیز راحت‌تر قابل حل خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به مسائل تأمین مالی و نقدینگی گفت: موضوعات مربوط به تأمین مالی و روابط میان بانک‌ها و بانک مرکزی را حل می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد سازوکاری فراهم شود که اجرای طرح برای بانک‌ها نیز آسان باشد.

همتی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم این دوره سخت را پشت سر خواهند گذاشت. فشار‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی اثر گذاشته است، اما روابط خوب با کشور‌های همسایه باید حفظ و تقویت شود تا پس از عبور از این دوران، شاهد ورود گردشگران بیشتری به کشور باشیم.

وی افزود: در حال حاضر نیز تعداد قابل توجهی گردشگر و زائر وارد کشور می‌شوند؛ به‌ویژه در مشهد مقدس که می‌تواند منشأ درآمد مناسبی برای اقتصاد ایران باشد.

همتی با تأکید بر آمادگی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای حمایت از توسعه گردشگری گفت: بانک‌ها با رقابت و آمادگی وارد این حوزه شده‌اند و این ظرفیت مناسبی برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است تا از توان موجود برای تحقق اهداف افزایش گردشگران استفاده کند. رئیس کل بانک مرکزی در پایان از تلاش همکاران حوزه نظام پرداخت، معاونت نظارت و مدیریت مبارزه با پول‌شویی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی طرح قدردانی کرد .

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مختلف، زمینه جذب گردشگران بیشتر، چه گردشگران سیاحتی و چه زائران، فراهم شود و گردشگری نقش مؤثرتری در اشتغال و درآمدزایی اقتصاد کشور ایفا کند.