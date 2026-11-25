رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر نقش نظام بانکی در توسعه گردشگری، از تسهیل خدمات ارزی و پرداخت برای گردشگران خارجی و رفع محدودیت‌های کارت ریالی گردشگری با امکان دریافت دو کارت تا سقف ۵ هزار یورو برای هر کارت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس‌کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از کارت گردشگری با اعلام اینکه «کارت گردشگری» با هدف تسهیل خدمات پرداخت به گردشگران خارجی به‌ویژه گردشگران سلامت و زائران از امکان صدور دو کارت بانکی برای هر گردشگر با سقف مجموع ۱۰ هزار یورو، پذیرش ارز‌های مختلف و تعیین نرخ توافقی تبدیل ارز خبر داد و تأکید کرد: این اقدام با تقویت سازوکار‌های رسمی ورود ارز، افزایش رقابت میان بانک‌ها و تسهیل نقل‌وانتقالات مالی، زمینۀ توسعه گردشگری و افزایش درآمد‌های ارزی کشور را فراهم می‌کند.

همتی با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری کشور برای ایجاد درآمد ارزی، گفت: به دلیل حجم بالای گردشگری سلامت و همچنین وجود چندین هزار اثر تاریخی در کشور باید قدرت جذب گردشگران در کشور افزایش پیدا کند. با توجه به این ظرفیت بالا می‌توانیم جزو ۱۰ کشور اول در دنیا باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ورود منابع ارزی به کشور باید به شکلی منظم و نظام‌مند صورت گیرد، خاطرنشان کرد: وجود فضای رقابتی میان بانک‌ها، مزیت مهمی است که بی‌تردید به ارتقای کیفیت خدمات خواهد انجامید. بر اساس دستورالعمل جدید، الزام پیشین درباره کد شناسایی برداشته شده و فرآیند مربوطه از طریق استعلام از پایگاه داده اتباع خارجی انجام می‌گیرد. با راه‌اندازی این سامانه توسط وزارت کشور، این موضوع به‌صورت کامل مرتفع می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سایر محدودیت‌های مربوط به صدور کارت گردشگری نیز برطرف شده و در حال حاضر امکان ارائه دو کارت بانکی به گردشگران هر یک با سقف ۵ هزار یورو، فراهم است، افزود: از آنجا که نرخ تبدیل ارز برای تمامی گردشگران از اهمیت بسزایی برخوردار است، تعیین «نرخ توافقی» گامی مهم و راهگشا محسوب می‌شود که می‌تواند انگیزه گردشگران را برای استفاده از سازوکار‌های رسمی به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

همتی بیان کرد: برخورداری از روابط سازنده با کشور‌های همسایه، سرمایه‌ای ارزشمند است که باید حفظ و تقویت شود و امیدواریم شاهد افزایش ورود گردشگران باشیم.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون نیز بخش قابل توجهی از اتباع کشور‌های همسایه به منظور بهره‌مندی از خدمات گردشگری و درمانی به ایران سفر می‌کنند، گفت: حضور زائران و گردشگران می‌تواند منبعی پایدار و اثرگذار برای درآمدزایی کشور باشد.

وی در خصوص پذیرش ارز‌های گوناگون از کشور‌های مختلف با کارت گردشگری، گفت: محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و امکان طراحی سازوکار‌های متناسب با هر ارز فراهم است. مسائل مرتبط با تأمین مالی و نحوه تأمین نقدینگی بانک‌ها نیز موضوعاتی است که میان شبکه بانکی و بانک مرکزی پیگیری و حل‌وفصل خواهد شد و در این زمینه مانعی وجود ندارد. هر اقدامی که فرآیند کار را برای بانک‌ها تسهیل کند، در دستور کار قرار خواهد گرفت تا این اقدام به نتیجه مطلوب برسد.

همتی تحقق توسعه پایدار در صنعت گردشگری را مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌های گوناگون دانست و تصریح کرد: نقل‌وانتقال مالی یکی از ارکان محوری این امر است که با حل این مسئله، رفع سایر چالش‌ها نیز تسهیل خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی، افزود: با توجه به آمادگی کنونی برای جذب گردشگران کشور‌های همسایه و ورود رقابتی بانک‌ها با طرح‌های متنوع، این اقدام می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم گردشگران و زائران خارجی عزیز با سهولت بیشتری به کشور سفر کنند و شاهد نقش‌آفرینی مؤثرتر گردشگری در اشتغال‌زایی و ارزآوری باشیم.