آیت‌الله محسن فقیهی در بازدید از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با تأکید بر نقش محوری این مرکز در فرآیند تقنین، تصویب و اجرای قانون شفافیت را از اصلی‌ترین الزامات مبارزه با فساد و تحقق عدالت دانست و بر ضرورت انطباق دقیق قوانین با موازین شرعی و مصالح عمومی جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ابتدای این بازدید که با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس توسط حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی، رئیس این مرکز همراه بود، ظرفیت‌های علمی و فقهی این مجموعه در بررسی و انطباق طرح‌ها و لوایح با موازین اسلامی را ارزشمند دانستند و بر ضرورت تقویت ارتباط میان پژوهش‌های فقهی و فرایند قانون‌گذاری تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از فعالیت‌های پژوهشی و فقهی این مرکز در جهت تقویت جهات شرعی قوانین قبل از تصویب در مجلس، با تأکید بر ضرورت انطباق قوانین با موازین شرعی و مصالح عمومی جامعه، تصریح کرد: قانون‌گذاران باید پیش از تصویب هر قانونی، آثار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و حتی بین‌المللی آن را به‌دقت بررسی کنند تا تصمیمات اتخاذشده به‌جای حل مشکلات، زمینه‌ساز مسائل و آسیب‌های جدید نشود.

آیت الله فقیهی با اشاره به آثار برخی تصمیمات اقتصادی بر زندگی مردم خاطرنشان کرد: تصمیماتی همچون چاپ بدون پشتوانه پول بدون توجه به پیامد‌های آن یا تغییر برخی سیاست‌های حمایتی، می‌تواند آثار تورمی گسترده‌ای داشته باشد و موجب کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های معیشتی مردم شود؛ ازاین‌رو، ارزیابی دقیق پیامد‌های قوانین پیش از تصویب، ضرورتی انکارناپذیر است.

این عضو جامعه مدرسین با تأکید بر اینکه، اسلام هویت و اساس نظام جمهوری اسلامی است، بیان کرد: اعتبار و فلسفه وجودی این نظام به اسلامی بودن آن وابسته است و انطباق قوانین با احکام و موازین شرعی از مهم‌ترین رسالت‌های نظام اسلامی به شمار می‌رود. البته قوانین علاوه بر برخورداری از پشتوانه شرعی، باید قابلیت اجرا داشته باشند و سازوکار نظارت بر اجرای صحیح آنها نیز پیش‌بینی شود.

وی شفافیت را از مهم‌ترین الزامات سلامت نظام اداری و اقتصادی دانست و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مفاسد اقتصادی و اختلاس‌ها، ریشه در نبود شفافیت داردو هرچه گردش منابع و فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌تر باشد، امکان نظارت مؤثرتر و مقابله با فساد بیشتر خواهد شد و تا قانون شفافیت، اجرا و تصویب نشود، مشکلات ادامه دارد.

آیت‌الله فقیهی با بیان اینکه قانون خوب، اجرای صحیح و نظارت مؤثر سه رکن اساسی نظام قانون‌گذاری هستند، تأکید کردند: اگر قانون مناسبی تصویب شود، اما در مرحله اجرا و نظارت با مشکل مواجه گردد، تلاش‌های قانون‌گذاران و پژوهشگران به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی با تأکید بر اینکه حفظ نظام اسلامی از مهم‌ترین واجبات است، خاطرنشان کرد: قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که به اقتدار کشور، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب وارد نکند. حفظ نظام تنها به تصویب قوانین محدود نمی‌شود، بلکه آثار عملی تصمیمات بر جامعه و زندگی مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله فقیهی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با فساد و تبعیض، سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام را الگوی اداره جامعه اسلامی دانستند و تصریح کردند: در برخورد با متخلفان و اختلاس‌گران نباید هیچ‌گونه مسامحه و ملاحظه‌ای صورت گیرد و عدالت باید در همه سطوح جامعه به‌صورت جدی اجرا شود.