نیروگاه شهید رجایی قزوین در هشت ماهه نخست سال جاری، با ثبت رشد ۲/۱۶ درصدی در میزان تولید انرژی الکتریکی، موفق به ارتقای سطح آمادگی عملیاتی واحد‌های خود شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ابوالفضل موتابها، رئیس هیأت‌مدیره نیروگاه شهید رجایی، با اشاره به عملکرد این مجموعه در هشت ماهه امسال اظهار داشت: این مجموعه با اجرای برنامه‌ریزی دقیق تعمیرات، افزایش آمادگی عملیاتی واحد‌ها و مدیریت بهینه تولید، توانست نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۲/۱۶ درصدی را در میزان تولید برق تجربه کند.

وی با ارائه جزئیات عملکردی افزود: در هشت ماه نخست سال، مجموعاً بیش از ۸ میلیارد و ۲۶۲ میلیون کیلووات‌ساعت تولید خالص در این نیروگاه ثبت شده است. از این میزان، ۳ میلیارد و ۹۴۸ میلیون کیلووات‌ساعت توسط ۹ واحد سیکل ترکیبی و ۴ میلیارد و ۳۱۳ میلیون کیلووات‌ساعت توسط ۴ واحد نیروگاه بخار تولید شده است.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی تأکید کرد: این افزایش تولید در کنار کاهش نرخ خروج اضطراری واحدها، نتیجه مستقیم اجرای دقیق برنامه‌های گسترده تعمیراتی و بهینه‌سازی فرآیندهاست که موجب ارتقای پایداری شبکه برق کشور شده است.

موتاب‌ها در پایان خاطرنشان کرد: نیروگاه شهید رجایی با تکیه بر توان متخصصان داخلی و ارتقای راندمان، آمادگی کامل خود را برای تأمین نیاز برق در پیک زمستان و همچنین تابستان سال آینده اعلام می‌کند.