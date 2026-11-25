بمناسبت هفته بسیج نشست تخصصی جبهه علمی و فرهنگی سازمان بسیج اساتید استان هرمزگان با موضوع نقش اساتید در تبیین ارزش‌های اسلامی و مقابله با جنگ نرم، با حضور نماینده ولی فقیه در هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: این نشست با هدف هم‌افزایی میان نهاد‌های علمی و جریان‌های فرهنگی برگزار شد که محور اصلی گفت‌و‌گو‌ها بر لزوم ورود فعالانه دانشگاهیان و اساتید به عرصه «جهاد تبیین» استوار بود.

آیت الله محمد عبادی زاده افزود: اساتید دانشگاه‌ها تنها معلمان نیستند، بلکه پیشروان فکری جامعه محسوب می‌شوند.

وی گفت: در عصر حاضر که جریان‌های ساختاری و وارونه سعی در تغییر هویت نسل جوان دارند، جهاد تبیین برای اساتید یک انتخاب نیست، بلکه یک وظیفه دینی و ملی است که باید با تکیه بر دانش و تخصص خود، نقاب از چهره‌های فریبنده جریان‌های نفوذ بردارند.

در ادامه این نشست، مسئولان سازمان بسیج اساتید هرمزگان بر ضرورت ایجاد بستر‌های مناسب برای فعالیت‌های علمی-تبیینی تأکید کردند.

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در این نشست همچنین جبهه علمی و فرهنگی در سازمان بسیج اساتید به عنوان بازوی اجرایی برای تولید محتوای اصیل و پاسخگویی به شبهات موجود در فضای مجازی معرفی شد.