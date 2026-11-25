برنامه «تهران ۲۰» امشب چهارشنبه ۴ آذر، موضوع مذاکرات و جلوه‌های نوین معماری شهری را بررسی می‌کند و شبکه ورزش نیز دیدار صباح باکو و بارسلونا از هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا را به‌صورت زنده روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «تهران ۲۰» در میز «تهران، ایران، جهان» با حضور سپهر خلجی، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه، به تبیین نگاه رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات و بررسی ابعاد رسانه‌ای تحولات اخیر و شرایط منطقه می‌پردازد.

در میز «شهران» نیز رضا طوسی ، کارشناس معماری و صنعت ساختمان ، درباره پرونده مسکن ، زیبایی‌شناسی شهری در ساختمان‌سازی و جایگاه سامانه های نوین اجرای نما در مقایسه با روش‌های سنتی گفت‌و‌گو می‌کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و محمد علیبازی ، تولید گروه تهران و شهروندی شبکه تهران است و شنبه تا پنجشنبه روی آنتن می‌رود.

همچنین شبکه ورزش امشب ساعت ۲۱:۱۵ دیدار تیم‌های صباح باکو و بارسلونا را در قالب برنامه «لذت فوتبال» و با گزارش مجید عابدی به‌صورت زنده پخش می‌کند.

این مسابقه در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا برگزار می‌شود.

بارسلونا در چهار دیدار پیشین خود سه پیروزی و یک شکست داشته و با ۹ امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد.

صباح باکو نیز با سه امتیاز از چهار مسابقه ، جایگاه سی‌ویکم را در اختیار دارد.