پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان جویبار با هدف پیشگیری از تصادفات بر ضرورت توجه جدی به ایمنی راهها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدانلو فرماندار شهرستان جویبار، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به ایمنی راههاگفت: نصب نیوجرسی و جداکنندههای میانی با هدف پیشگیری از تصادفات رخبهرخ، انحراف به چپ و کاهش حوادث مرگبار جادهای انجام میشود؛ بنابراین هرگونه نقص و ایراد در نحوه نصب و اجرای این تجهیزات باید بررسی و در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
وی با اشاره به اهمیت و حجم بالای تردد در محور جویبار به بهنمیر افزود: با توجه به استقرار دانشگاه آزاد اسلامی، تردد ساکنان روستاهای منطقه، وجود مجموعههای متعدد ساحلی، واحدهای بزرگ اقتصادی و صنعتی، ترانزیت کالا و خدمات و همچنین حضور هزاران مسافر و گردشگر، ایمنسازی و تعریض این محور از مطالبات جدی و اولویتهای زیرساختی شهرستان است.
فرماندار جویبار تصریح کرد: با پیگیریهای انجامشده و براساس گزارش نهادهای ذیمدخل در حوزه ایمنی راه و کاهش حوادث و تلفات جادهای، مجوز ماده ۲۳ برای تعریض و ایمنسازی محور جویبار به بهنمیر اخذ شده و در حال حاضر با پیگیریهای مستمر، حمایت استاندار مازندران و همراهی نمایندگان حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی، پیمانکار این پروژه انتخاب شده است.
مدانلو همچنین با اشاره به طرح تعریض محور لاکدشت به انارمرز تا لپوصحرا خاطرنشان کرد: این طرح در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار دارد و با توجه به انتخاب پیمانکار، انتظار داریم عملیات اجرایی آن بهزودی از سمت جویبار آغاز شود.
وی در ادامه درباره آخرین وضعیت طرحهای راهسازی شهرستان گفت: طرح تعریض و ایمنسازی محور لاریم، کوهیخیل، دونچال تا ابتدای روستای لاکدشت نیز در حوزه مسئولیت اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قرار دارد که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
فرماندار جویبار در پایان تأکید کرد: ارتقای ایمنی راهها، کاهش تصادفات و صیانت از جان شهروندان و کاربران جادهای از اولویتهای مدیریت شهرستان است و دستگاههای مسئول باید با جدیت، نظارت مستمر و تسریع در اجرای طرح ها، زمینه تردد ایمن و روان در محورهای مواصلاتی شهرستان را فراهم کنند.