به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدانلو فرماندار شهرستان جویبار، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به ایمنی راه‌هاگفت: نصب نیوجرسی و جداکننده‌های میانی با هدف پیشگیری از تصادفات رخ‌به‌رخ، انحراف به چپ و کاهش حوادث مرگ‌بار جاده‌ای انجام می‌شود؛ بنابراین هرگونه نقص و ایراد در نحوه نصب و اجرای این تجهیزات باید بررسی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی با اشاره به اهمیت و حجم بالای تردد در محور جویبار به بهنمیر افزود: با توجه به استقرار دانشگاه آزاد اسلامی، تردد ساکنان روستا‌های منطقه، وجود مجموعه‌های متعدد ساحلی، واحد‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی، ترانزیت کالا و خدمات و همچنین حضور هزاران مسافر و گردشگر، ایمن‌سازی و تعریض این محور از مطالبات جدی و اولویت‌های زیرساختی شهرستان است.

فرماندار جویبار تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و براساس گزارش نهاد‌های ذی‌مدخل در حوزه ایمنی راه و کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای، مجوز ماده ۲۳ برای تعریض و ایمن‌سازی محور جویبار به بهنمیر اخذ شده و در حال حاضر با پیگیری‌های مستمر، حمایت استاندار مازندران و همراهی نمایندگان حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی، پیمانکار این پروژه انتخاب شده است.

مدانلو همچنین با اشاره به طرح تعریض محور لاکدشت به انارمرز تا لپوصحرا خاطرنشان کرد: این طرح در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار دارد و با توجه به انتخاب پیمانکار، انتظار داریم عملیات اجرایی آن به‌زودی از سمت جویبار آغاز شود.

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت طرح‌های راه‌سازی شهرستان گفت: طرح تعریض و ایمن‌سازی محور لاریم، کوهی‌خیل، دونچال تا ابتدای روستای لاکدشت نیز در حوزه مسئولیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قرار دارد که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

فرماندار جویبار در پایان تأکید کرد: ارتقای ایمنی راه‌ها، کاهش تصادفات و صیانت از جان شهروندان و کاربران جاده‌ای از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت، نظارت مستمر و تسریع در اجرای طرح ها، زمینه تردد ایمن و روان در محور‌های مواصلاتی شهرستان را فراهم کنند.